  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. မရ္ဂ်ာေအ သက္ၠလီးဒ္ မ်ား ၏ သတင္း

အသက်အကြီးဆုံး မရ်ဂျအ်တော်ကြီး လေးပါး

၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၄:၂၁
News ID: 1762497
အသက်အကြီးဆုံး မရ်ဂျအ်တော်ကြီး လေးပါး

ရှီအဟ်ကမ္ဘာတွင် လက်ရှိ အကျော်အမော် အသက်အကြီးဆုံး မရ်ဂျအ်တော်ကြီး လေးပါး ကို ဗဟုသုတ အဖြစ် နှင့် ဆက်လက်၍ သက်တမ်းရှည် စေရန် ဒိုအာ ပြုပေးနိုင်ကြဖို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ရှီအဟ်ကမ္ဘာတွင် လက်ရှိ အကျော်အမော် အသက်အကြီးဆုံး မရ်ဂျအ်တော်ကြီး လေးပါး ကို ဗဟုသုတ အဖြစ် နှင့် ဆက်လက်၍ သက်တမ်းရှည် စေရန် ဒိုအာ ပြုပေးနိုင်ကြဖို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။

(၁) ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဝဟီးဒ် ခိုရာစာနီ  - သက်တော် ၁၀၄ နှစ်

(၂)ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ  ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ - သက်တော် ၉၇ ခုနှစ်

(၃)အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ - သက်တော် ၉၅ နှစ်

(၄)ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ - သက်တော် ၉၅ နှစ်

မရ်ဂျအ်တော်များ၏ အသက်ရှည်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများ မှာ

(၁) အမြဲ ဝဇူ နှင့်နေနိုင်ကြခြင်း

(၂) နမာဇ် ဇေ ရှက်ဗ်  ဝတ်ပြုခြင်း

(၃) ရိုဇဟ် များများထားခြင်း

(၄) အစားအသောက် နည်းခြင်း

(၅) ဆေလဟ် ရဟ်မ် ( မိမိ၏မိဘနှစ်ပါး ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ သားသမီးများ ပြီးနောက် ဆွေမျိုးသားချင်း အချင်းချင်း အခေါ် အပြောပြုခြင်း ၊ အဆက်အသွယ်ပြုခြင်း ၊  ကူညီ ဖေးမခြင်း  )  တို့ကို ပြုလုပ်ခြင်း

စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဟဒီးစ်တော်များ ၊အိုလမာ၏ အဆိုအမိန့်များ အရ မှတ်သား နိုင်ပါတယ်။

အိုအလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် !  ဤမရ်ဂျအ် လေးပါး အပြင် အခြား မရ်ဂျအ်တော်များ ၏ အရိပ် ကို ကျနော်တို့ ၏ ကမ္ဘာပေါ် ရှိ ရှီအဟ် များအားလုံးအပေါ်တွင် ကြာရှည်စွာထားတော် မူပါ။ ၎င်းတို့ ၏ခသ်မသ်များ ကို အကျိုး ခံစားနိုင်ခွင့် ပြုတော်မူပါ။ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha