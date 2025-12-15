ဆစ်ဒနီမြို့ အနောက်တောင်ဘက်ရှိ အစ္စလာမ်သင်္ချိုင်း အား စော်ကား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
တနင်္ဂနွေနေ့က Bondi Beach မှာ လူ ၁၆ ယောက် သေဆုံးခဲ့တဲ့ ပစ်ခတ်မှုအပြီးမှာ ဒီတိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုမီဒီယာတွင် တင်ထားသော ပုံများအရ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် သုသာန်ကို စော်ကား နေသည်ကို ပြသထားပါတယ်။ တနင်္လာနေ့ နံနက် ၆ နာရီခန့်တွင် Richardson လမ်းရှိ သုသာန်ဝင်ပေါက်တွင် တိရစ္ဆာန် အကြွင်းအကျန်များ တွေ့ရှိကြောင်း သြစတြေးလျရဲတပ်ဖွဲ့က ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရဲအရာရှိများသည် အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင် ဝက်ခေါင်းများစွာကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ချက်ချင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ရုပ်ကြွင်းများကို စုဆောင်းပြီး စနစ်တကျ မြှုပ် ခဲ့ ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် တနင်္ဂနွေနေ့က ဂျူးလူမျိုးများကျင်းပသော ဟာနုကာပွဲတော်တွင် ပစ်ခတ်မှုတွင် အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် နာဗစ် အာခရမ်နှင့် အသက် ၅၀ အရွယ် ဆာဂျစ် အာခရမ်တို့သည် သံသယရှိသူများဖြစ်ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြထားပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေသည် အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦး နှင့် ဆေးရုံတွင် သေဆုံးသွားသော အသက် ၄၀ အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး အပါအဝင် ၁၆ ဦးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းတွင် နယူးဆောက်ဝေးလ်စ် ရဲမင်းကြီး မယ်လ် လန်ယွန်က ပြည်သူလူထုအား စိတ်အေး အေးထားရန်၊ လက်စားချေမှုများကို ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် အွန်လိုင်းကောလာဟလများကို လျစ်လျူရှုရန် တိုက်တွန်း ခဲ့ပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် အမှုကို အလေးအနက်ထားပြီး လျင်မြန်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူဆောင်ရွက်ထားကြောင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအား မိမိ တို့၏တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် အချိန်ပေးသင့်ကြောင်း မယ်လ် လန်ယွန်က က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ စုံစမ်း စစ်ဆေး မှုလုပ်ငန်းစဉ် နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုအား အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မယ်လ် လန်ယွန်က ကတိပြုခဲ့ ပါတယ်။
