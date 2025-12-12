အီရန် သည် စ၍ စစ်တိုက်မည် မဟုတ်မိမိကို တိုက်လာလျင်လည်း အပြည့်အဝ တုံ့ပြန်မည် / နုဇရ်နေအ်မသ်သီ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Irannews Ur သတင်း စာမျက်နှာ၏အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ၏ မြေပြင် တပ်ဖွဲ့များ (ကြည်းတပ် )၏ ဒုတိယတပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နုဇရ်နေအ်မသ်သီ က အီရန်သည် မည်သည့်နိုင်ငံကိုမျှ စစ်စ တိုက်မည် မဟုတ် ကြောင်းနှင့် မိမိတို့ ၏ကာကွယ်ရေးမူဝါဒသည် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တည်ငြိမ်ရေးမူ များ အပေါ် အခြေခံ ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန် မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များ (ကြည်းတပ်) ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ စစ်ပွဲကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် ရန်သူသည် ကျူး ကျော်ရန် အကြောင်းပင် မစဉ်းစားနိုင်သည့်အဆင့်သို့ နိုင်ငံ၏ကာကွယ်ရေးအင်အားကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နုဇရ်နေအ်မသ်သီ ပြောကြားချက်အရ အီရန် သည် စ၍ စစ်တိုက်မည် မဟုတ် ကြောင်း မိမိကို တိုက်လာ လျင်လည်း အပြည့်အဝ တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
