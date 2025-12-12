ဟားမတ်စ် ထိန်းချုပ်ထားသော ဒေသများတွင် နိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့များ ချထားမည်မဟုတ် / အမေရိကန် ၏ရပ် တည်ချက်အသစ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ အမေရိကန် အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက လေးစားခံရသော မီဒီယာအဖွဲ့နှင့် စကားပြောဆိုမှု တစ်ခုတွင် နိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့များကို ဂါဇာကမ်းမြောင်ရှိ အစ္စလာမ်မစ်ခုခံလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ ဟားမတ်စ် တို့ ထိန်းချုပ်ထားသော ဧရိယာများတွင် တပ်ဖြန့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်အရာရှိက ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် “သဘောတူညီချက်၏ ဒုတိယအဆင့်ဘောင်အတွင်း ဂါဇာ ကမ်းမြောင်ဒေသမှ အစ္စရေးဆုတ်ခွာရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် သည် လုံးဝရှင်းလင်းပါသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်အရာရှိက အခက်အခဲအားလုံးရှိနေသော်လည်း ဂါဇာတွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘော တူညီချက် ၏ ဒုတိယအဆင့်သို့ ရွေ့လျားရန် ဆွေးနွေးပွဲများတွင် တိုးတက်မှုအချို့ ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤထုတ်ပြန်ချက်များသည် အစ္စလာမ်မစ်ခုခံလှုပ်ရှားမှု ဟားမတ်စ်၏ နိုင်ငံရေးဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဟော့ဆမ် ဘာဒရန်က မကြာသေးမီကသဘောတူညီချက်၏ ဒုတိယအဆင့်နှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့် ဆွေးနွေးပွဲ မဆို ကြားဝင်ညှိနှိုင်းသူများ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာပါတီများမှ ရှင်းလင်း သောဖိအားပေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး သိမ်းပိုက်အစိုးရ (အစ္စရေး) အနေဖြင့် ပထမအဆင့်၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်အားလုံးကို အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ရန် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရပါက အဓိပ္ပာယ်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ထပ်လောင်း၍ သိမ်းပိုက်ထားသောတပ်ဖွဲ့များသည် မိမိ တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် ကတိကဝတ်များကို ဆက်လက် ချိုးဖောက်နေသရွေ့ ဒုတိယအဆင့်သို့ ဝင်ရောက်ရန် မဖြစ်နိုင် ကြောင်း ဟော့ဆမ် ဘာဒရန် က အလေးပေး ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment