မင်နီဆိုတာ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတစ်ဦး၏ အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ "မိုက်မဲသောဗျူဟာ" အကြောင်း အဗ်နာ နှင့် အင်တာဗျူး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဆီးရီးယားဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် တမ် ဘာရက်ခ် ( Tom Barak ) က နေရှင်နယ်( National ) မဂ္ဂဇင်းနှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ဝါရှင်တန်သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်း အီရန်အစိုးရကို ပြောင်းလဲရန် နှစ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ဤကြိုးပမ်းမှုများသည် မည်သည့်ရလဒ်မျှ မရရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ အမေရိကန်မူဝါဒသည် အစိုးရပြောင်းလဲမှုကို အာရုံစိုက်ခြင်းမရှိဘဲ ဒေသတွင်းဆွေးနွေးပွဲများမှတစ်ဆင့် ကွဲပြားမှုများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း တမ်ဘာရက်ခ် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ ဤထုတ်ပြန်ချက် များသည် ထရမ့်က အီရန်အပေါ် အစ္စရေး၏တိုက်ခိုက်မှုများကို စီစဉ်ရာတွင် ၎င်း၏ အခန်း ကဏ္ဍကို ယခင်က အတည်ပြုခဲ့သည့်အချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်သုတေသီနှင့် မင်နီဆိုတာတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခဖြစ်သူ ဝီလျမ် ဘီမန် (William Beaman ) က အဗ်နာ သတင်း ဌာနနှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ဝါရှင်တန်၏မူဝါဒသည် လက်တွေ့တွင် မပြောင်းလဲသေးကြောင်း အလေး ပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စီးပွားရေးဖိအားပေးမှု၊ ပိတ်ဆို့မှု၊ အထီးကျန်မှုနှင့် ဖြုတ်ချရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လူမှုရေးမကျေနပ်မှုများ ဖန်တီးခြင်း မဟာဗျူဟာသည် ဂျော့ခ်ျဒဗလျူဘုရှ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့ပြီး ဩဇာကြီးမားသော အမေရိကန် နီယိုကွန်ဆာဗေးတစ်များနှင့် အတွေးအခေါ်အဖွဲ့များက ဆက်လက် ထောက်ခံ နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သို့သော် ဤမဟာဗျူဟာသည် မည်သည့်အခါမျှ ရလဒ်မထွက်ခဲ့ ကြောင်း ဝီလျမ် ဘီမန် က ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဝီလျမ် ဘီမန် က ထရမ့်သည် အီရန်နှင့် စစ်မှန်သော ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် အသင့်ဖြစ်နေသည်ဟူသော ဘာရက် ၏ ပြောဆိုချက်ကို နိုင်ငံရေးနည်းဗျူဟာတစ်ခုအဖြစ် ယူဆခဲ့ပါတယ်။
သူ့အဆိုအရ ထရမ့်ဟာ ဖိအားနှင့် စည်းကြပ်မှုတွေကို အခြေခံတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုရှိပြီး နျူကလီးယား လှုပ်ရှားမှုတွေကို လုံးဝရပ်တန့်ဖို့ စက်ရုံတွေ ဖျက်သိမ်းဖို့ IRGC ကို ဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့ ခုခံရေးအဖွဲ့တွေကို ထောက်ပံ့မှု ဖြတ်တောက်ဖို့ စတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဆွေးနွေးမှုအတွက် ကြိုတင်အခြေအနေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ညှိနှိုင်းမှု မဟုတ်ဘဲ အစိုးရပြောင်းလဲဖို့ တိုက်ရိုက်ဦးတည်တဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ ဝီလျမ် ဘီမန် က အီရတ်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်ကဲ့သို့သော ဥပမာများကို ကိုးကား၍ “ဖြုတ်ချ ရန် လှုံ့ဆော်ရန် လူတို့၏ဘဝကို ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေခြင်း” ဟူသော ဗျူဟာသည် ဘယ်သောအခါမှ ထိရောက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တရားဝင်ကြေညာချက်မရှိသော်လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ နိုင်ငံရေးအဆင့်အမျိုးမျိုးတွင် အီရန် အစိုးရကို ပြောင်းလဲရန် ဆန္ဒရှိနေသေးကြောင်းနှင့် (လက်ရှိအီရန် အစိုးရကို လက်မခံသည့်) ပြည်ပရှိ အီရန် နိုင်ငံသားအချို့ပင် ဤရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ထရမ့်ကို ထောက်ခံကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
