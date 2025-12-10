အီရန်၏ စစ်ရေးစွမ်းရည်များသည် ယခုအခါ ၁၂ ရက်ကြာစစ်ပွဲအတွင်းကထက် များစွာ ပိုမို အား ကောင်း လာကြောင်း ... လဲရီစီဂျွန်စန် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
လဲရီစီဂျွန်စန် က အီရန်ကို “ဒေသတွင်း မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသော အဓိကအင်အားစု” အဖြစ် သတ်မှတ် သော်လည်း တစ်ချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံသည် သိသိသာသာ အားနည်းသွားကြောင်း ပြောဆိုသည့် အမျိုးသား လုံခြုံရေး မဟာဗျူဟာ ၂၀၂၅ ကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဂျွန်စန် က အီရန်၏ ဒုံးကျည်နှင့် နျူကလီးယားစွမ်းရည်များ လျော့ကျသွားခြင်းမရှိဘဲ ၎င်း၏ နျူကလီးယားအစီအစဉ်သည် ခိုင်မာနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထပ်လောင်း၍ အီရန်၏ ဟန့်တားနိုင်စွမ်းကိုလည်း ၎င်းက ထောက်ပြခဲ့ပြီး ရုရှားနှင့် တရုတ်တို့နှင့် စစ်ရေးပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သည် အမေရိကန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် ၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကို ပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရတ်နိုင်ငံအပေါ် အီရန်၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှီအဟ် အုပ်စုများနှင့် နိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များနှင့် အီရန်၏ ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးသည် ပြည်တွင်းမူဝါဒချမှတ်ရာတွင် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်တစ်ခုပေးသည်ဟုလည်း ဤ လေ့လာသုံးသပ်သူက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သည် လက်ရှိတွင် အားနည်းသွားခြင်း မရှိဘဲ ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများတွင် အဓိကကျသော ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ်လည်း အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး ပြင်ပစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဖိအားများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းရှိ သည်ဟု ဂျွန်စင်က ယုံကြည်ထားပါတယ်။
အဗ်နာ သတင်းဌာန နှင့် အင်တာဗျူးတွင် CIA ၏ ယခင်လေ့လာသုံးသပ်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ လဲရီစီဂျွန်စန် (Larry C. Johnson ) က အီရန်၏ စစ်ရေးစွမ်းရည်များသည် ၁၂ ရက်ကြာစစ်ပွဲနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယခုအခါ ပိုမိုအား ကောင်းလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်သည် အီရန်၏ စစ်တပ်ကို လက်နက်ချရန် ပြုလုပ်ဖို့ တတ်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
