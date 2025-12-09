  1. Home
ဟားမတ်စ်အပေါ် ထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒ မှားယွင်းခဲ့ကြောင်း အစ္စရေး စစ်ဦးစီးချုပ် ပြောကြား

၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၇:၅၉
ဇီယွန်တပ်မတော်၏ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အီယယ် ဇာမီယာက ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ပါလက်စတိုင်းခုခံမှုသည် အစ္စရေးအပေါ် ကြီးမားသောထိုးနှက်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး တဲလ်အဗစ်၏ ဟားမတ်စ်အပေါ် ထားသည့် မူဝါဒမှားယွင်းကြောင်း သက်သေပြခဲ့ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Irna သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေ့တွင် အစ္စရေးသည် တောင်ပိုင်းစစ်မျက်နှာတွင် တည်ငြိမ်စွာ နေထိုင်နိုင်ပြီး ကျန်စစ်မျက်နှာများတွင် အာရုံစိုက်နိုင်စေရန်အတွက် ဟားမတ်စ်ကို ထိန်းချုပ်ရေး အယူဝါဒကို တဲလ်အဗစ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်နေကြောင်း အီယယ် ဇာမီယာက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဆက်လက်ပြီး ဇီယွန်နစ်တပ်မတော်၏ စစ်ဦးစီးချုပ်က ဤမူဝါဒသည် ဟားမတ်စ်အား ကြီးမားသော တပ်မ တော်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ဦးတည်စေခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဤအယူဝါဒအရ အစ္စရေးသည် ဟားမတ်စ်၏ စစ်မှန်သော ရည်ရွယ်ချက်များကို လျစ်လျူရှုခဲ့သောကြောင့် ဤအယူဝါဒသည် လုံးဝမှားယွင်းပြီး ရှုံးနိမ့်မှုဖြင့် အဆုံးသတ်သွားကြောင်း အီယယ် ဇာမီယာက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

