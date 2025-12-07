စစ်ကိုလည်း မလိုလား ကြောင်း ၊ အစ္စရေးကိုလည်း ဦးညွှတ်မည်မဟုတ်ဟုလက်ဘနွန် လွတ်တော် အမတ် ဟစန် ဖဇ်လွလ္လာဟ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ ဟစ်ဘွလ္လာဟ် နှင့် ဆက်နွယ်နေသော ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဟစန် ဖဇ်လွလ္လာဟ် က ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်ပွဲကို မလိုလားသော်လည်း ရန်သူထံ ဘယ်တော့မှ လက်နက် ချမည် မဟုတ် ကြောင်း မည်သည့်ခေါင်းစဉ် သို့မဟုတ် ဆောင်ပုဒ်ဖြင့်မျှ လက်ဘနွန်နိုင်ငံကို လက်နက်ချခွင့်ပြုမည် မဟုတ် ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး "လက်ဘနွန်ကို ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူထံ ရောင်းချပြီး မိမိ တို့ ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ လွတ်လပ်ရေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို စွန့်လွှတ်နိုင်ပါသလား? နိုင်ငံများသည် ခက်ခဲသော အခြေအနေများကို ကြုံတွေ့ရသောအခါ လက်နက် ချခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဤအခြေအနေများကို ပြည်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့် ကျော်လွှားနိုင် ကြောင်း " ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရန်သူ၏ ကျူးကျော်မှုကို နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေရသော်လည်း ဇီယွန်ဝါဒီများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒကို ဘယ်တော့ မှ ချိုးဖျက်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဟစန် ဖဇ်လွလ္လာဟ် က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးဟာ လက်ဘနွန်လူမျိုးများ နှင့် နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ မိမိတို့၏ နေအိမ်များကို ပြန်မလာနိုင်အောင် တားဆီးဖို့ ကြိုးစား နေကြောင်း လက်ဘနွန်မှာ ကြံ့ကြံ့ခံခုခံ သည့် အဖွဲ့ ဟစ်ဘွလ္လာဟ် နှင့် ၎င်းကဲ့သို့ လူထု သာ မရှိခဲ့ရင် ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူများ က ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေကို သိမ်းပိုက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း လက်ဘနွန် လွှတ်တော် အမတ် ဟစန် ဖဇ်လွလ္လာဟ် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး တဲလ်အဗစ်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ကျနော် တို့ကို လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းကနေ နှင်ထုတ်ပြီး အဲဒီ ဒေသမှာ သူတို့ အခြေချနေထိုင်မှုအသစ်များကို တည်ဆောက်ဖို့ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
