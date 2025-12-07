အီမာန် နှင့် ကုဖ်ရ် ၏ လက္ခာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အိုယွန်းနိုအက်ခ်ဗါရိုရ်ရေဇာ ကျမ်း မှ ရီဝါယသ်တော် လာရှိမှု ကို တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရီဝါယသ်တော် တွင် အောက်ပါအတိုင်း အရဘီ စာသား လာရှိပါတယ်။
قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وآله وسلم :
حُبُّ عَلِيِّ بنِ أَبِيطالِبٍ إيمانٌ، وَ بُغْضُهُ نِفاقٌ.
မဟာတမန် တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် ( ဆွလ်လ္လာဟ် ဟို အလိုင်းဟေ ဝအာလေဟီ ဝစလာမ် ) မိန့်တော် မူ၏။
« အလီ အစ်ဗ်နေအဘီသွာလစ်ဗ် (အ.စ) ကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် အီမာန် ယုံကြည်မှု၏ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး သူ့ (အေမာမ်အလီ (အ.စ) ) ကို မုန်းတီးခြင်းသည် နေဖာက် (ခ) ကုဖ်ရ် (ခ) မယုံကြည်မှု၏ လက္ခဏာ တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ »
ပွိုင့် - ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နာစေရ် မကာရေမို ရှီးရာဇီး ထည်ထောင်ထားသည့် အကျော် အမော် “شبکه جهانی ولایت” (ခ) “ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝေလာယသ် ကွန်ယက်” ကတော့ မိမိ ၏ အီသာဆိုသည့် စာမျက်နှာ မှာ နေဖာက် ကို ကုဖ်ရ် လို့ ဘာသာပြန် ထားပါတယ်။
ကျမ်းကိုး ။ ။ အိုယွန်းနိုအက်ခ်ဗါရိုရ်ရေဇာ ကျမ်း ၊ အတွဲ ၁ ၊ စာမျက်နှာ ၆၈
သတိပြုရန် - အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော် ကို ကြည့်ပြီး ကျနော်တို့ အနေဖြင့် မောင်လာအလီ (အ.စ) ကို အချစ် ထားခြင်း ၊ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် မိုအ်မင် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် မောင်လာအလီ (အ.စ) ကို မုန်းတီးသူသည် နေဖာက်ပြုလုပ်သူ ဖြစ်ကြောင်း ကုဖ်ရ် လုပ်သူ ဖြစ်ကြောင်း ကို သိရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နေဖာက် လုပ်သူကို တစ်နည်း အားဖြင့် မိုနာဖေက် လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ထိုပြင် မောင်လာအလီ (အ.စ) ကို အချစ်ထားသည့် မိုအ်မင် အမျိုး သားများ ၊ အမျိုးသမီးများ ကို လည်း မိမိတို့ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ကိစ္စ မကျေနပ်ချက်များ ၊ မနာလို မှုများ စသည် တို့ ကိုအခြေခံပြီး ဟရမ်ဇါဒဟ်၊ ရှိုင်တွာန် စသည်ဖြင့် ခိုင်းနှိုင်း စွပ်စွဲပြောဆို ခြင်း ၊ အပုပ်ချခြင်း ၊ ဆဲရေးတိုင်ထွာခြင်း ၊ သူခိုးဟု ရိုးစွပ်ခြင်း စသည် များ မပြုမိဖို့ အထူး သတိပြုရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်း မှ တစ်နေ့ ကဗရ် ထွင်း နှင့် အလ္လာဟ် ရှေ့တော် မှောက်တွင် အဖြေပေးရမည် ဖြစ်၍ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက် မောင်လာအလီ (အ.စ) မှ ငါကို အချစ်ထားသူကို မင်းက ဘာကြောင့် စွပ်စွဲရပါသနည်း ? ဆဲဆိုရပါသနည်း ? စသည်ဖြင့် မေးခွန်း ထုတ်လာလျင် ဘာဖြေဆိုမည်နည်း ? ဤအတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ အားလုံး မိမိ ၏ ရှရီအီ မဟုတ်သည့် စိတ်ဆန္ဒများထက် အလ္လာဟ့် ၏ အဲဟ်ကာမ် ကို ဦးစားပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
