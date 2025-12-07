တောင်ပိုင်း ဂါဇာရှိ အစ္စရေးကျောထောက်နောက်ခံပြု စစ်သွေးကြွများ ၏ တပ်မှူးက မိမိ တို့သည် ဟားမတ်စ်ကို ဆက်လက် တိုက်ခိုက်သွားဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အကြမ်းဖက် အစ္စရေး၏ ကျောထောက်နောက်ခံပြုမှု ရရှိထားပြီး တောင်ပိုင်းဂါဇာတွင် လှုပ်ရှားနေသည်ဟု ဆိုသော ပြည်သူ့ တပ်ဖွဲ့ (Al-Quwat al-Shaabiyyah) ၏ တပ်မှူးသစ် ဂစာန် အလ်ဒဟီနီ သည် အဖွဲ့၏ ယခင်တပ်မှူး ယာစေရ် အဘူ ရှဗါဗ် သတ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက် ဟားမတ်စ်အပေါ် စစ်ဆင်ရေးများ တိုးမြှင့်ရန် ကတိကဝတ် ပြုကြောင်း အလေး ပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စနေနေ့က အစ္စရေး၏ Channel 12 ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ဂစာန် အလ်ဒဟီနီ က ဟားမတ်စ် အပေါ် ကြောက်ရွံ့မှုမှန်သမျှကို ပယ်ချခဲ့ပြီး “ကျနော် ဟားမတ်စ်ကို တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာ ဟားမတ်စ်ကို ဘယ်လိုကြောက်ရမလဲ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဂစာန် အလ်ဒဟီနီ က မိမိ ဖွဲ့ရဲ့ မကြာသေးမီက လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ရည်ညွှန်းပြီး သူက “ကျွန်တော် သူတို့ကို တိုက်ခိုက်မယ်၊ သူတို့ရဲ့ လူတွေကို ဖမ်းဆီးမယ်၊ သူတို့ရဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို သိမ်းမယ်၊ သူတို့ကို တိုက်ခိုက်မယ်၊ ပြီးတော့ သူတို့ကို ဆုတ်ခွာခိုင်းမယ်။ ပြည်သူတွေနဲ့ လွတ်လပ်သူတွေကိုယ်စား သူတို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့အရာကို ကျွန်တော် လုပ်ဆောင်မယ်” လို့ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မနေ့က ကျောထောက်နောက်ခံပြုမှု ရရှိထား သည့် စစ်သွေးကြွများ က မိမိ တို့၏ Facebook စာမျက်နှာမှာ ဂစာန် အလ်ဒဟီနီ က စစ်ဝတ်စုံဝတ်ထားသည့် မိမိ လူများ ကို စစ်ဆေးနေတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခု တင်ပြီးနောက်မှာ ဒီ ကြေညာချက် ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် ယာစေရ် အဘူ ရှဗါဗ် အတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေသည့်ပုံများနှင့် “ဟားမတ်စ်မှ လွတ် မြောက် သည်အထိ” ဆောင်ပုဒ်အောက်တွင် အဖွဲ့ဝင်အသစ်များ စုဆောင်းရန် တောင်းဆိုမှုတို့ကို ပြသထား ပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမှုကို အလေးပေးပြောကြားရာတွင် မနေ့က ဗီဒီယိုများထုတ်ပြန်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ် ချက်မှာ ယခင်ခေါင်းဆောင် ဆုံးရှုံးပြီးနောက် အဖွဲ့၏ "လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်း" ကို သက်သေ ပြ ရန်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မှူးသစ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူက ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် “သူမရှိခြင်းသည် နာကျင်စရာကောင်းသော်လည်း အကြမ်း ဖက်မှု တိုက်ဖျက် ရေးစစ်ပွဲကို ရပ်တန့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂစာန် အလ်ဒဟီနီ သည် မိမိ ၏အဖွဲ့၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ နယ်မြေတွင် လက်နက်ကင်းစင်ဇုန်တစ်ခု တည်ထောင် ရန် အစီအစဉ်များကိုလည်း ကြေညာခဲ့ပြီး ထိုဒေသသည် "ငြိမ်းချမ်းသော နိုင်ငံသားများအတွက် ဘေးကင်းသောဇုန်" အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဟု အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယခင်တပ်မှူး ယာစေရ် အဘူ ရှဗါဗ် သည် ပြီးခဲ့သည့်ကြာသပတေးနေ့တွင် တောင်ပိုင်းဂါဇာကမ်းမြောင်တွင် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ ရကြောင်း သတိပြုသင့်ပြီး ယင်းဖြစ်ရပ်သည် အစ္စရေးမီဒီယာများက ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခ များကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
Channel 12 ၏ အဆိုအရ ဂစာန် အလ်ဒဟီနီ (၃၉ နှစ် ) သည် ဘီဒူအင်လူမျိုးစု ( အဘူ ရှဗါဗ် နှင့် မျိုးနွယ်စုတူ) မှ ဖြစ်ပြီး ယခင်က စစ်သွေးကြွများ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဖွဲ့ထဲမဝင်ခင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ဟားမတ်စ်က ဂါဇာကို ထိန်းချုပ်တဲ့အထိ ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်ရဲ့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့မှာ အရာရှိတစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းသတင်းများအရ သူသည် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ISIS နှင့် နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးရှိသော "Jaish al-Islam" (အစ္စလာမ်တပ်မတော်) ၏ တပ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင် သူ့ကို ဟားမတ်စ် မှ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ အလိုရှိဆုံးစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
