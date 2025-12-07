ဥရောပက စစ်တိုက်ချင်ရင် ရုရှား အသင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ရုရှား သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဗလာဒီမာပူတင်က မိမိ ၏ မိန့်ခွန်းတွင် ဥရောပသည် စစ်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ အသင့်ရှိနေသော် လည်း ဥရောပ၏ တောင်းဆိုချက်များကို ရုရှားက လက်မခံနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတ ပူတင်က ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် မရှိကြောင်း သူတို့ဟာ စစ်ပွဲကို ထောက်ခံ ကြကြောင်း ယူကရိန်းအရေး ဆွေးနွေးမှုတွေကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ရုရှားကို ဘယ်သူမှ မတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ဥရောပကိုယ်တိုင်က ရုရှားနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်အပေါ် ဥရောပက အဆိုပြုထားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုအားလုံးဟာ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ကြောင်း ရုရှားဟာ ဥရောပနိုင်ငံတွေနှင့် စစ်ဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပေမယ့် ဥရောပက စစ်ပွဲတစ်ခု စတင်မယ်ဆိုရင် ကျနော် တို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီဖြစ်ကြောင်း ဥရောပနိုင်ငံတွေက ရုရှား အပေါ် အခြေအနေတွေ ချမှတ်ချင်ကြပြီး ကျနော် တို့ကတော့ ဒါကို ငြင်းပယ်ပါကြောင်း ဗလာဒီမာပူတင်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ်များအရ ရုရှားသည် ဥရောပနှင့် စစ်မဖြစ်လိုကြောင်း ၊ ဥရောပသည် ရုရှား၏ မဟာဗျူဟာမြောက် ရှုံးနိမ့်မှုကြောင့် လှည့်စားခံရပြီး စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာတွင် နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း ပူတင်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဥရောပသည် ယူကရိန်းလုပ်ငန်းစဉ်မှ နုတ်ထွက်ပြီး အမေရိကန်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုများကို တားဆီးနေကြောင်း ၊ ဥရောပတွင် ယူကရိန်းအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မရှိကြောင်း ၊ ၎င်းတို့ သည် စစ်ပွဲဆီသို့ ဦးတည်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပူတင်က တူရကီအနီးရှိ ရေနံတင်သင်္ဘောများကို တိုက်ခိုက်မှုများသည် ပင်လယ်ဓားပြလုပ်ရပ်များဖြစ်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံသည် ယူကရိန်း၏ ပင်လယ်ဓားပြမှုတွင် ထောက်ခံသော နိုင်ငံများမှ သင်္ဘော များ ကို လက်စားချေဖွယ်ရှိပါတယ်။
ယူကရိန်း အဆောက်အအုံများနှင့် သင်္ဘောများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုမိုပြင်းထန်စွာ တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယူကရိန်းကို ထောက်ခံသော ရေနံတင်သင်္ဘောများကို အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ပူတင် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ၎င်း၏လုပ်ရပ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂတ်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကိယက်ဗ်အား ၎င်း၏လုပ်ရပ်များအတွက် နောင်တရစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ယူကရိန်းဆိပ်ကမ်းများထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသော သင်္ဘောများကို ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်ခိုက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရေနံတင်သင်္ဘောတွေကို တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဆက်ဖြစ်နေရင် ယူကရိန်းရဲ့ ပင်လယ်နက်ကို ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်တောက်နိုင် ကြောင်း ရုရှား သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် မှ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment