IRGC ရေတပ် မှ မိမိ ၏ လေ့ကျင့်ခန်း ဧရိယာအနီးရှိ အမေရိကန်သင်္ဘောများကို သတိပေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC) ၏ အဓိက ရေတပ် စစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းသည် ဒီဇင်ဘာလ ၄ရက် နေ့တွင် ထောက်လှမ်းရေး စောင့်ကြည့်မှု အကောင် အထည် ဖော်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့် ရေးဧရိယာအနီးရှိ အမေရိကန်သင်္ဘောများအား သတိပေးချက် များထုတ်ပြန် ခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဤသတိ ပေးချက် ပြီးနောက် အမေရိကန်သင်္ဘောများသည် စစ်ရေး လေ့ကျင့်ရေးဧရိယာမှ ထွက်ခွာ သွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
စစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းတွင် ပြည်တွင်းကျွမ်းကျင်သူများက ဒီဇိုင်းထုတ်တည်ဆောက်ထားပြီး ပင်လယ်ပြင်ရှိ မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုကိုမဆို တိကျစွာ စောင့်ကြည့်နိုင်သည့် အဆင့်မြင့်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးသင်္ဘော "Navab" ၏ စွမ်းရည်များကို သရုပ်ပြခြင်းဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီစစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့် "Navab" ဒုံးကျည်ဟာ ပစ်မှတ်တစ်ခုကို တိကျစွာ လော့ချ ပြီး ခြေရာခံပြီး ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသင်္ဘော၏ အမြန်နှုန်းကိုလည်း ၉၀ နော့ အထိ ရှိတယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Navab စနစ်ကို အဆင့်မြင့် ကမ်းရိုးတန်းကာကွယ်ရေးစနစ်နှစ်ခုနဲ့ ဖြည့်စွက်ထားပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ပစ်မှတ်တွေကို အလိုအလျောက် ခွဲခြားသိရှိပြီး အနည်းဆုံးအချိန်အတွင်း ထိတွေ့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ စနစ် တွေ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဤစစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်ဂ်စီရီ က “ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဆက် မပြတ် ထောက်လှမ်းရေးရှိသော်လည်း လေ့ကျင့်ခန်းများတွင် ဤထောက်လှမ်းရေးကို ပိုမိုပစ်မှတ်ထား လုပ်ဆောင်ပြီး စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်း၏ အခြားအပိုင်းတစ်ခုတွင် ပစ်မှတ်များကို ပစ်မှတ်အဖြစ် ယူဆရသည့်အတိုင်း ရွေ့လျား နေသော ပစ်မှတ်များကို အားကောင်းသော ဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤလက်နက်များထဲတွင် သင်္ဘောမှ ပစ်ခတ်နိုင်ပြီး ရေတပ်ပစ်မှတ်များကို ဖျက်ဆီးနိုင်သော "ကဒဲရ် ၂၀၀ " ဒုံးကျည်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ယနေ့တွင် ကီလိုမီတာ ၁၀ ကျော်အကွာအဝေးရှိ မိုက်ခရိုဒရုန်းများသည် ပစ်မှတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးမစ်ရှင်များတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင် ကြောင်း သိရပါတယ်။
