အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawza သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာ အရ ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် ဂျဝါဟေရီ ( ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ ၏ ကိုယ်စားလှယ်တော် ) ခင်ပွန်းသည် ဇနီး၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သူမ၏ ငွေကို သုံးစွဲနိုင်ပါသလား? ဆိုသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားပေးထားတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ စာဖတ်သူများ အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
မေးခွန်း
ခင်ပွန်းသည် ဇနီး၏ ငွေကို အိမ်သုံးစရိတ်အတွက် သုံးစွဲခွင့် ရှိပါသလား?
အဖြေ
လူတိုင်းသည် မိမိပိုင်ဆိုင်မှု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်၏သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ မည်သူမျှ ပိုင်ဆိုင်မှုကို မှ သုံးစွဲ ပိုင်ခွင့် မရှိပေ။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည် အမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊ အမျိုးသားဖြစ်စေ၊ ခင်ပွန်းဖြစ်စေ၊ ညီအစ်ကိုဖြစ်စေ၊ ဖခင်ဖြစ်စေ လူတိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦး ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ၎င်း ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်း ကို လုယူခြင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ခွင့်မပြုထားသည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် တစ်ဖက်က ပိုင်ရှင် ဖြစ်သူ က မိမိ ၏ ပစ္စည်း အား သုံးစွဲလျင် သဘောတူမည်ဟု ယုံကြည် စိတ်ချ စွာ သိနေချိန် တွင် ပြဿနာ မရှိချေ။ ထို့ကြောင့် ခင်ပွန်း သို့မဟုတ် ဇနီးသည် တစ်ဦးတစ်ယောက် သည် မိမိ တို့၏ အိမ်ထောင်ဖက်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို အသုံးပြုရန် သဘောတူ ခွင့်ပြုကြောင်း သေချာစွာ ၊ ယုံကြည် စိတ်ချစွာ သိနေပါက သုံးစွဲ နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်မရှိပါက မည်သူမျှ အခြားသူတစ်ဦး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးစွဲ ပိုင်ခွင့်မရှိချေ။
အကြံပြုချက် - ဤအတွက်ကြောင့် ယောက်ကျား ဖြစ်စေ ၊ မိန်းမ ဖြစ်စေ အဲဟ်သေယာသွ် အရ ခွင့်ပြုချက်တောင်း ပြီးမှ သုံးစွဲခြင်း သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ကျား ပစ္စည်း မိန်းမပိုင် တယ်။ မိန်းမ ပစ္စည်း ယောက်ကျား ပိုင်သည့် ဆိုသည့် အချောင်လိုချင်စိတ် ၊ ရှရီအသ် နားမလည်သည့် စိတ် မမွေးမိဖို့ အထူး သတိပြုရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ယုတ်စွ သား သမီးနှင့် မိဘ အကြား ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အကြား စသည် တို့ အကြားတွင်လည်း ဤအတိုင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ရှရီအီဥပသေများကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးသူတိုင်း လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
