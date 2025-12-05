ယီမင်နိုင်ငံ ကြောင့် ပင်တဂွန်တွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှု ဖြစ်ပွား ၊ အမေရိကန်က ပင်လယ်နီတွင် ရှုံးနိမ့်ကြောင်း ဝန်ခံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ အမေရိကန်ရေတပ်မှ ပြုလုပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၏ တရားဝင် အစီရင်ခံစာများအရ ပင်လယ်နီရေပြင်တွင် ယီမင် အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် တပ်ဖွဲ့များ၏ စဉ်ဆက် မပြတ် တိုက်ခိုက် မှုများသည် အမေရိကန်ရေတပ်သင်္ဘောများနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအပေါ် "ပြင်းထန်ပြီး နက်ရှိုင်းသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု" ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း ပြသထားပါတယ်။
ယီမင် စစ်ဆင်ရေးများကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်း အပြင်းထန်ဆုံး ရေတပ် တိုက်ပွဲကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း Associated Press မှ သောကြာနေ့နံနက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ယီမင်တိုက်ခိုက်မှုများ၏ ပြင်းထန်သောဖိအားကြောင့် အမေရိကန်စစ်တပ်အတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ကျော် ကုန်ကျခဲ့သည့် ကာကွယ်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များစွာ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ရေတပ်က ကြာသပတေး နေ့တွင် တရားဝင်အစီရင်ခံစာလေးစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Associated Press ၏ အဆိုအရ အစီရင်ခံစာများတွင် ဖြစ်ရပ်များစွာကို စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အမေရိကန်၏ မိတ်ဆွေတပ်ဖွဲ့များအပေါ် ပစ်ခတ်မှု၊ USS Gettysburg သည် လေယာဉ် တင်သင်္ဘော USS Harry S. Truman မှ တိုက်လေယာဉ်နှစ်စင်းကို ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး တစ်စင်းကို ပစ်ချခဲ့မှု ၊ Truman သည် ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းနှင့် တိုက်မိခဲ့မှု ၊ ဂျက်လေယာဉ်တစ်စင်း သည် ကုန်းပတ်ပေါ်မှ လျှောကျပြီးနောက် ပျက်ကျခဲ့ မှု ၊ ဆင်းသက်စဉ် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဂျက်လေယာဉ်တစ်စင်း ပျက်ကျခဲ့မှု တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဖိအားများသည် အလွန်မြင့်မားလွန်းသဖြင့် သင်္ဘော၏ ကပ္ပတိန်နှင့် ရေကြောင်းပြအရာရှိသည် အိပ်ရေးပျက်ခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ ခံစားခဲ့ရပါတယ် ။ အခြေအနေများ ပိုဆိုးသည်မှာ သင်္ဘော၏ မစ်ရှင်ကို မူလက ခြောက်လကြာရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ရှစ်လအထိ တိုးမြှင့်ခဲ့ ကြောင်း သိရပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ သင်္ဘော၏ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများတွင် တိုက်ပွဲစစ်ဆင်ရေးများ၏ ပြင်းထန်မှု ကြောင့် သင်္ဘောသားများသည် ထုံထိုင်းလာပြီး ရေတပ်သားအချို့သည် မစ်ရှင်တွင် ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍကို နားမလည်တော့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကာကွယ်နိုင်သော ဤမတော်တဆမှုလေးခုကြောင့် အမေရိကန်ရေတပ်သည် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ လေယာဉ်သုံးစင်း ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး Truman လေယာဉ် ပျက်စီးခဲ့ပြီး ရေတပ်သား အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ မည်သူမျှ သေဆုံးခြင်းမရှိသော်လည်း ဤမတော်တဆမှုများစွာတွင် အချိန်မီလုပ်ဆောင်မှု စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ကပ်ဘေးကို ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
Truman သင်္ဘောနှင့် ကုန်တင်သင်္ဘော တိုက်မိမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ “တိုက်မိမှုသည် ရှေ့သို့ ပေ ၁၀၀ ခန့်အကွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက အနားယူနေသော ရေတပ်သား ၁၂၀ ၏ အိပ်ခန်းများကို ထိုးဖောက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်” ဟု တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ တိုက်မိမှုမဖြစ်ပွားမီ စက္ကန့်အနည်းငယ်အလိုတွင် Truman ၏ ထိုအချိန်က သင်္ဘောကပ္ပတိန် Dave Snowden သည် “တိုက်မိသည့်ထောင့်ကို လျှော့ချပြီး တိုက်မိချိန်ကို နှောင့်နှေးစေခဲ့ပြီး ပိုမို သိသာထင်ရှားသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုများကို တားဆီးနိုင်ဖွယ်ရှိသည်” ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့သော် ရေတပ်က ၎င်းအား ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားပြီး တစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင် တပ်မှူးအဖြစ်မှ ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ RAND Corporation မှ အကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အငြိမ်းစားရေတပ်ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ Bradley Martin က ယင်းဖြစ်ရပ်များသည် ရေတပ်အတွက် “နိုးထစေသောအချက်” ဖြစ်သည်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ် ။ “ဤမစ်ရှင် မှ ရှင်းလင်းသောသတင်းစကားမှာ ရေတပ်သည် ရှည်လျားသောစစ်ပွဲတစ်ခု၏ လက်တွေ့ အခြေ အနေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် မပြင်ဆင်ထားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Truman သင်္ဘောသည် ပြိုလဲတော့မည့် အစွန်းတွင် ရှိကြောင်း ထင်ရှားသည်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment