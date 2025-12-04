  1. Home
ဂါဇာ နှင့် ဆီးရီးယားအပေါ် နေတန်ယာဟု ၏ သဘောထားကို ပြောင်းလဲသင့်ကြောင်း ထရမ့် သတိပေး

၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၄:၃၅
ဂါဇာ နှင့် ဆီးရီးယားအပေါ် နေတန်ယာဟု ၏ သဘောထားကို ပြောင်းလဲသင့်ကြောင်း ထရမ့် သတိပေး

အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုအား ဂါဇာနှင့် ဆီးရီးယား ဆိုင်ရာ မိမိ ၏မူဝါဒကို ပြောင်းလဲရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ အဆို အရ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် ဂါဇာ နှင့် ဆီးရီးယားတွင် မိမိ ၏မူဝါဒကို ပြောင်းလဲရန် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟုထံ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ဂါဇာငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကောင်းမွန်သောပါတီတစ်ခု ဖြစ်လာရန် တိုက်တွန်းခဲ့ ပါတယ်။

အစီရင်ခံစာ အရ ထရမ့်က နေတန်ယာဟုအား ဆီးရီးယားတွင် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် မလုပ် ဆောင် ရန်နှင့် ဆီးရီးယားအစိုးရကို မရန်စရန် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

ဤ စကားဝိုင်းတွင် နေတန်ယာဟုက ထရမ့်၏မေးခွန်းကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ရာဖာတွင် ဟားမတ်စ် တိုက်ခိုက်ရေးသမားများကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားပြီး အန္တရာယ်များ သောကြောင့် ဖြစ် သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အစောပိုင်းတွင် အစ္စရေး၏ Channel 12 သည် အမေရိကန်အရာရှိတစ်ဦးကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဝါရှင်တန် သည် ဆီးရီးယားတွင် တဲလ်အဗစ်၏ ရန်လိုသောလုပ်ရပ်များကို ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နေတန်ယာဟုအား သတိပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အမေရိကန် အရာရှိက အမေရိကန်သည် အစ္စရေး၏တိုက်ခိုက်မှုများကို မကျေနပ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး နေတန်ယာဟု ၏လုပ်ရပ်များသည် ဆီးရီးယားအစိုးရကို တဲလ်အဗစ်၏ရန်သူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ သွား စေနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိ အခြေအနေသည် လက်ဘနွန်ကဲ့သို့ မဟုတ်သော်လည်း နေတန်ယာဟုသည် အရာအားလုံးကို တူညီသော ရှုထောင့်မှ မြင်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဤချဉ်းကပ်မှုကို စွန့်လွှတ်ရမည်ဟု တဲလ်အဗစ်မြို့သို့ အသိပေးခဲ့ပါတယ်။

