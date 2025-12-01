  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၆.၅ ဘီလီယံကျော်

၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၀:၀၃
News ID: 1756495
အီရန်၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၆.၅ ဘီလီယံကျော်

လက်ရှိနှစ်၏ ပထမရှစ်လအတွင်း အီရန်၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၆ ဘီလီယံကျော် ကျော်လွန်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNA အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအရ ယခုနှစ် ပထမရှစ်လအတွင်း အီရန်၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုမှာ တန်ချိန် ၁၃၁ သန်း ၅၄၀၀၀ ရှိပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၆ ဘီလီယံ ၅၃၇ သန်းတန်ဖိုးရှိပြီး ယခင်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တန်ဖိုး ၉.၃၈ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းပြီး အလေးချိန် ၁.၅၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာကြောင်း ပြသနေပါတယ်။

အစီရင်ခံစာတွင် ဤကာလအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၆ ဘီလီယံနှင့် ၉၉၇ သန်းတန်ဖိုးရှိသော ကုန်ပစ္စည်း ၁၀၅ သန်း ၂၃၁၀၀၀ တန်ကို နိုင်ငံအသီးသီးသို့ တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်ကာလတူနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလေးချိန် ၁.၁၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာပြီး တန်ဖိုး ၃.၄၈ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားကြောင်း ထပ်မံဖော်ပြထားပါတယ်။

ယခုနှစ် ပထမရှစ်လအတွင်း ပို့ကုန်အလေးချိန်တိုးလာခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် စက်မှုနှင့် သတ္တုတွင်း ကဏ္ဍများ သို့ စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု မညီမျှမှုကြောင့် ဖြစ်ပုံရကြောင်း သိရပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha