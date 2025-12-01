တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အီရန်သမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံ / ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရန် သဘောတူ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း နှင့် တူရကီနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဟာကန် ဖီဒန်တို့ ၏ တွေ့ဆုံမှုသည် ဒေသတွင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းတွင် တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟာကန် ဖီဒန် သည် အီရန်သမ္မတ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း နှင့် ၎င်း၏ရုံးခန်းတွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အီရန်သမ္မတက အီရန်နှင့် တူရကီအကြား နက်ရှိုင်းသော သမိုင်း ဝင်ဆက်နွယ် မှု ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ညီအစ်ကိုဆက်ဆံရေးကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် ရှည်လျားပြီး စစ်မှန်ပြီး နောက်ထပ်တိုးချဲ့ရန် အလားအလာများရှိသည်ဟု မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က ပြောကြားပြီး အစ္စလာမ်နိုင်ငံများသည် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် မျှဝေထား သော အတွေ့အကြုံများအပေါ် အခြေခံ၍ စည်းလုံးညီညွတ်သော စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါက မွတ် စလင်မ် နိုင်ငံများအတွက် မည်သည့်ပြင်ပအင်အားစုမှ ပြဿနာများ ဖန်တီးနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အီရန် သမ္မတက အစ္စလာမ်နိုင်ငံများနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အားကောင်းစေရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက် ဒေသတွင်း လက်ရှိ အကျပ်အတည်း များ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ကွဲပြားမှုများကို လှုံ့ဆော်ပြီး မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံများ၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုနှင့် တိုးတက်မှုကို တားဆီးရန် ကြိုးစားခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်းတွင် မှားယွင်းသော မူဝါဒများ ချမှတ် လိုသော ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများနှင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သူများ၏ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပ၏ ဥပမာကို ကိုးကား၍ သမ္မတ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က ရာစုနှစ်များစွာ စစ်ပွဲများနှင့် ပဋိပက္ခများ ရှိနေသော်လည်း ဥရောပနိုင်ငံများသည် ပိုမိုနီးကပ်လာပြီး ဘုံဘဏ္ဍာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံများကို တည်ထောင် ကာ ပေါင်းစည်းထားသော ကုန်သွယ်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်များ ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဘုံတူညီမှုများရှိသော အစ္စလာမ်ကမ္ဘာသည် ကုန်သွယ်ရေး၊ ပညာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုများကို ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် စုပေါင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း ရရှိနိုင်ကြောင်း အီရန် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘုံရန်သူများသည် မွတ်စလင်နိုင်ငံများအပေါ် ဖိအားများ တိုးမြင့်လာနေချိန်တွင် အစ္စလာမ်နိုင်ငံများသည် အချင်းချင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုသင့်ပြီး လက်ရှိစိန်ခေါ်မှုများကို ရှုပ်ထွေးအောင် မလုပ်သင့် ကြောင်း ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး “ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ညီအစ်ကိုတွေဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို တိုးချဲ့ရပါမယ်။ ကုန်သွယ်ရေး၊ သိပ္ပံနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဖြတ်ကျော်ထားတဲ့ နယ်နိမိတ်တွေကို အကြမ်းဖက်ဝါဒ ဒါမှမဟုတ် လက်နက်တွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ ဖြတ်ကျော်လို့မရဘူး” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တူရကီနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဟာကန် ဖီဒန် ကလည်း တူရကီသမ္မတ ၏ နွေးထွေးသည့် စလာမ် အား သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း ကို ပြောကြားခဲ့ပြီး တီဟီရန်နဲ့ အန်ကာရာကြား ကုန်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟာကန် ဖီဒန် က ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း ၏ အစ္စလာမ်ကမ္ဘာအပေါ် ရိုးသားပြီး မူအားဖြင့် ချဉ်းကပ်ပုံကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး တူရကီနိုင်ငံသည် ဤအမြင်များကို အပြည့်အဝ တူညီ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်ကမ္ဘာ၏ ပြည်တွင်းရေး ကွဲပြားမှုများသည် အဖိုးတန်အချိန်များကို အလဟဿဖြစ်စေခဲ့ပြီး လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အခြေအနေအတွက် ပူးတွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်ကြောင်း ဟာကန် ဖီဒန် က ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ယခုအချိန်သည် အစ္စလာမ်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီး တရား မျှတသော လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် အချိန်ဖြစ်ကြောင်း အလေး ပေးပြော ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အီရန်နှင့် တူရကီအပါအဝင် အခြားမွတ်စလင်နိုင်ငံများသည် မွတ်စလင်အွမ်မာများ ရင်ဆိုင်နေရ သော အဓိကအတားအဆီးများကို အတူတကွ ကျော်လွှားနိုင်ကြောင်း တူရကီနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဟာကန် ဖီဒန် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံရှိ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး၏ အောင်မြင်မှုကို ရည်ညွှန်း၍ ဟာကန် ဖီဒန် က အီရန်သည် တော်လှန် ရေး အောင်ပွဲအပြီးတွင် အလွန်မြန်ဆန်သော အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ရှေ့သို့ချီတက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
