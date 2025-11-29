နေတန်ယာဟု အာဏာရှိ နေသရွေ့ အစ္စရေး နှင့် ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်ရန် မဖြစ်နိုင် ကြောင်း ဆော်ဒီ အာရေဗျ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာ အရ ဟီးဘရူးသတင်းစာ Haaretz က ဆော်ဒီအာရေဗျသည် အစ္စရေးအစိုးရထံ ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟု ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေသရွေ့ ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတင်း စကားပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ရီယာ့ဒ်သည် နေတန်ယာဟုနှင့် ၎င်း၏အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကို ဆက်ဆံရေးပြန် လည် ထူထောင် ရာ တွင် အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်သည်။ ဤအခိုင်အမာပြောဆိုချက်အရ ဆော်ဒီအာ ရေဗျ၏ ရပ်တည် ချက်မှာ အစ္စရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသည် ဝန်ကြီးချုပ်ပြောင်းလဲမှသာ ဖြစ်နိုင် သည်ဟူ၍ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျသည် ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်းအပေါ် အခြေ ခံသည်ဟု မြင်ကြောင်း ယခင်သတင်းများက ဖော်ပြပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ၁၉၃ နိုင်ငံအနက် ၁၆၀ နိုင်ငံက ပါလက်စတိုင်းကို နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
