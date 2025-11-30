၁၂ ရက်ကြာစစ်ပွဲအတွင်း အစ္စရေးဒရုန်း နှင့် လေယာဉ် ၁၉၆ စင်းကို အီရန်က ပစ်ချခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရေဇာ ခွာဂျဟ် မှ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ အီရန်လေတပ်၏ စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရေဇာ ခွာဂျဟ် က အီရန်သည် ၁၂ ရက်ကြာ စစ်ပွဲအတွင်း ရန်သူလေယာဉ်နှင့် ဒရုန်း ၁၉၆ စင်းကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရေဇာ ခွာဂျဟ် က စစ်ပွဲကို နေတိုးနှင့် အနောက်တိုင်းနည်းပညာများ နှင့် တိုက်ရိုက် ထိပ်တိုက် တွေ့မှုတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး အီရန်စစ်တပ်နှင့် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်သည် ဆုံးရှုံးမှုများရှိနေသော်လည်း စစ်ဆင်ရေးများကို ရပ်တန့်ခြင်းမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန် ကို တိုက်ခိုက် ချိန်တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံကို အနည်းဆုံး နိုင်ငံပေါင်း ၃၃ နိုင်ငံက ထောက်ခံခဲ့ပြီး တိုက်ခိုက် မှုတွေမှာ ခရုဇ်ဒုံးကျည်များ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များ နှင့် လျှို့ဝှက်တိုက်လေယာဉ်များ ကို အသုံး ပြုခဲ့ ပါ တယ်။
အီရန်နိုင်ငံသည် လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်အားလုံးသည် အနောက်ဘက်လေပိုင်နက်ကို စောင့်ကြည့် နေသော ကြောင့် ရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် မကြုံတွေ့ရကြောင်း ၎င်းက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပထမလှိုင်းတွင် ခရုဇ်ဒုံးကျည်များ နှင့် အခြားလက်နက်များကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး တိုက်လေယာဉ်များ ပါဝင် ပတ်သက် ခြင်း မရှိပါ။
ဒီစစ်ပွဲမှာ အီရန်လေတပ်သား ၃၅ ဦး အသက်ပေးခဲ့ရကြောင်း အငြိမ်းစားယူထားသည့် အရာရှိအများအပြားဟာ စစ်ပွဲအတွင်းမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရေဇာ ခွာဂျဟ် မှ ထပ်လောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မှာ မိမိတို့၏ ရဲရင့်သည့် ဝန်ထမ်းများ ဟာ မိမိ တို့၏ တည်နေရာတွေကို ပစ်မှတ်ထားခံရတော့မယ်ဆိုတာ သိနေပေမယ့်လည်း သူတို့ရဲ့ ရပ်တည်မှုကို ကြံ့ကြံ့ခံ ခဲ့ကြကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အီရန်လုပ် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်သည် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး Heron၊ Hermes 450 နှင့် Hermes 900 အပါအဝင် အစ္စရေးဒရုန်းအများအပြားကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ဒရုန်းများကို ပစ်ချခြင်းသည် အမှန်တကယ်တွင် ရန်သူ၏ အာရုံကြောစနစ်ကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရေဇာ ခွာဂျဟ် က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
