ကုနွတ်သ် ဖတ်ချိန် လက်စွပ် ကိုလှည့်ပေးခြင်းသည် ဆဝါးဗ် ရပါသလား?

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawza News Agency ၏ တင်ပြထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှရီအီဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နမာဇ်ဝတ်ပြုခြင်းသည် အစ္စလာမ်မသာသနာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်စလင်မ် များ အတွက် အမြင့် ဆုံး အေဗါဒသ် ဖြစ်ပါတယ်။ နမာဇ် ဝတ်ပြုမှု ၏ မှန်ကန်မှုနှင့် လက်ခံနိုင်မှုသည် ရှာရီယာ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဤအတွက်ကြောင့် အီမာန် ရှင်များသည် နမာဇ် ဝတ်ပြုချိန် လုပ်ဆောင်ကြသည့် လုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှ အား မအ်စူမီးန် (အ.စ) ၏ စွန္နသ်တော်များ နှင့် စီရသ် တော်များ နှင့် အညီ ဖြစ်မဖြစ်ဆိုသည့် သောက ကို အမြဲ ထားကြပါတယ်။ ဤနေရာတွင် နမာဇ် ဝတ်ပြု မှု ၏ ပတ်သက်သည့် မေးခွန်း တစ်ခု အားဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
မေးခွန်း
ကုနွတ်သ် ဖတ်ချိန် လက်စွပ် ကိုလှည့်ပေးခြင်းသည် မွတ်စ်သဟဗ် ဖြစ်ပါသလား?
အဖြေ
ကုနွတ်သ် ဖတ်ချိန် လက်စွပ် ကိုလှည့်ပေးခြင်း အတွက် ရှရီအီ ဆိုင်ရာ အထောက်အထားမရှိသလို ရှရီအီ လမ်း ညွှန် ချက်များတွင်လည်း ဤအလေ့အကျင့်ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ဒါပေမဲ့ ကုနွတ်သ် ဖတ်ချိန် လက်စွပ် ကိုလှည့်ပေးခြင်း ကြောင့် နမာဇ် မပျက်သွားချေ။ ပို၍ ကောင်းသည်မှာ ဤ လုပ်ချက်အား ရှောင်ကြဥ် ခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။
အကြံပြုချက် - အထက်ဖော်ပြ ပါ ဖြေကြားချက်ကို ကြည့် ၍ အဖြေသည် ရှင်းလင်းနေပါတယ်။ ပြီးနောက် ဘာသာရေး ကိစ္စ မှန်သမျှ အား သက်ဆိုင်သည့် မရ်ဂျအ်များထံ မေးမြန်းပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ မိမိတို့၏ အထင် နှင့် မွတ်ဂျ်သဟစ်ဒ် မဟုတ်သူများ၏ အမြင်များ ၏ အထင်များကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ အကြောင်း သည်ကား မရ်ဂျာများ နှင့် မွတ်ဂျ်သဟစ်ဒ်များ သည် အစ်ဂျ်ဟေဟာဒ် အဆင့်ကို ရောက်နေပြီး ဖြစ်၍ ၎င်းတို့ ဖသ်ဝါ နှင့် လမ်းညွှန်ချက် သည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်၏ ဆိုလိုချက် နှင့် ကိုက်ညီနေမည် တစ်နည်းအားဖြင့် မှန်ကန်မည့်ဆိုလျင် ဆဝါးဗ် နှစ်ဆ ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး မတော်တဆ မှားသွားလျင်လည်း အစ်ဂျ်ဟေဟာဒ် အဆင့် အရ လုပ်သည် ဖြစ်၍ ဆဝါးဗ် တစ်ဆ ရရှိမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ရှရီအီဥပသေများကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးသူတိုင်း လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
