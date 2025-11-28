ဥရောပ နိုင်ငံလေး နိုင်ငံသည် အစ္စရေးအား နိုင်ငံတကာဥပဒေကို လိုက်နာရန် တောင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်နှင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးများ သည် အစ္စရေးနိုင်ငံအား နိုင်ငံတကာဥပဒေကို လိုက်နာရန်နှင့် သိမ်းပိုက်ထားသော အနောက် ဘက်ကမ်းရှိ ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများ၏ ကာကွယ်မှုကို သေချာစေရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံလေးနိုင်ငံ၏ ပူးတွဲကြေညာချက်တွင် အနောက်ဘက်ကမ်းကို အစ္စရေးက သိမ်းပိုက်ခြင်းကို အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ကန့်ကွက်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုကြောင်းနှင့် အစ္စရေးအခြေချ နေထိုင်မှု အသစ်များ တည် ဆောက် ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆန့်ကျင်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီနှင့် အီတလီတို့နှင့်အတူ အစ္စရေးအား ၎င်း၏ နိုင်ငံတကာတာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန် တောင်းဆိုကြောင်း အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ အခြေချ နေထိုင်သူများ ၏ တိုးပွားလာသော အကြမ်းဖက်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဤတောင်းဆိုမှုသည် ယခင်က အစ္စရေး၏ ကျူးကျော်မှုနှင့် သိမ်းပိုက်မှုကို စစ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအရ အများဆုံး ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် ဥရောပနိုင်ငံများက ယခုအချိန်တွင် တောင်းဆိုလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤကဲ့သို့ တောင်းဆိုမှု ပြုရခြင်းမှာ ဂါဇာတွင် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများ ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီးနောက် မိမိတို့၏ အစ္စရေး အပေါ် ထောက်ပံ့မှုကို လျှော့ချခဲ့ရပြီး တဲလ်အဗစ်အပေါ် အချို့သော အစီအမံများ ပြုလုပ်ရန် မဖြစ်မနေရသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာ၍ ဖြစ်ပါတယ်။
