ကုရ်အာန် ကျမ်းတော်မြတ် ကိုသေလာဝသ် ပြုခြင်းဖြင့် အိမ်ကို လင်းဝင်းတောက်ပစေကြောင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အူဆူလေ ကာဖီ ကျမ်း မှ ရီဝါယသ်တော် လာရှိမှု ကို တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရီဝါယသ်တော် တွင် အောက်ပါ အတိုင်း အရဘီ စာသား လာရှိပါတယ်။
قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وآله وسلم :
نَوِّروا بُیوتَکُم بِتِلاوَةِ القُرآنِ.
မဟာတမန် တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် ( ဆွလ်လ္လာဟ် ဟို အလိုင်းဟေ ဝအာလေဟီ ဝစလာမ် ) မိန့်တော် မူ၏။
« အသင်တို့၏ အိမ် အား ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အား သေလာဝသ် ပြုခြင်း ဖြင့် လင်းဝင်းတောက်ပ အောင် ပြုလုပ်ပါလေ။ »
ကျမ်းကိုး ။ ။ အူဆူလေ ကာဖီ ကျမ်း၊ အတွဲ ၂ ၊ စာမျက်နှာ ၆၁၀
သတိပြုရန် - အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော် ကို ကြည့်ပြီး ကျနော်တို့ အနေဖြင့် မိမိနေအိမ်တွင် လမြတ်ရမ်ဒွါန် မှ မဟုတ်ဘဲ လစက်လတိုင်း၊ နေ့စဥ်နေ့တိုင်း ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အား သေလာဝသ် ပြုပြီး မိမိ ၏ နေအိမ် ကို ကျက်သရေ မင်္ဂလာ အဖြာဖြာ နှင့် ပြည့်စုံ အောင် လင်းဝင်းတောက်ပ အောင်ပြုရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်း တော် မြတ် ကုရ်အာန် အား သေလာဝသ် ပြုချိန် အဓိပ္ပာယ်ပါ နားလည်အာင်ပြုပြီး မိမိ ဘဝတွင်လက်တွေ့ တည် ဆောက် အကောင်အထည် ဖော် နိုင် အောင်လည်း ကြိုးပမ်းရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အီရန် နိုင်ငံ ရှိ ဗလီ ဝတ်ကျောင်း တော်များ နှင့် မဒဲရ်စာများ တွင် နေ့လည် နမာဇ် ဇေ ဇဟိုရိုင်း ဂျမာအသ် နှင့် ဝတ်ပြုပြီး နောက် ညနေ့ နမာဇ် ဇေ မဂ်ရိဗိုင်း ဂျမာအသ် နှင့် ဝတ်ပြုပြီးနောက် စုပေါင်း၍ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် စာမျက်နှာ တစ်ရွက် ကို တစ်ဦးတစ်ယောက် မှ သေလာဝသ် ပြုပြီး ကျန်နမာဇ် ဝတ်ပြု သူများက လိုက်ကြည့်၍ အသံတိုးတိုး နှင့် သေလာဝသ် ပြုကြပါတယ်။
****************************************************************
END / 251
Your Comment