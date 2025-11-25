ဆီးရီးယားစလဖီမုဖ်သီ အဒနာန်အရ်အူရ် ၏ လှူဒါန်းမှုဟာ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ ဘယ်ကရခဲ့တာလဲ ဆိုပြီး ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် တုံ့ပြန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
စနေနေ့ညနေပိုင်းတွင် ဆီးရီးယားစလဖီ မုဖ်သီ အဒနာန်အရ်အူရ် မှ သည် (လဟမာဟ် အတွက် စွန့်လွှတ် အနစ် နာခံမှု) လှုပ်ရှားမှုအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆.၅ သန်း လှူဒါန်းမည်ဟု ကြေငြာချက်ကို လူမှုမီဒီယာတွင် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် မျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ လူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူများသည် များပြားလှသော ငွေပမာဏ၏ ရင်းမြစ်ကို ထင်ကြေးပေးခဲ့ကြပြီး မှတ်ချက်များနှင့် မေးခွန်းများ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဆီးရီးယားသတင်းဌာနက အလှူငွေပမာဏကို အရေးပေါ်သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် ကြေညာခဲ့ ပါတယ်။ မုဖ်သီ အဒနာန်အရ်အူရ် သည် မိမိ ၏ X စာမျက်နှာ အကောင့်တွင် အလှူငွေကို တိုက်ရိုက် အတည် မပြုရသေးသော်လည်း ယခင်က ရေးသားခဲ့ဖူးသည်မှာ “ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော ဆီးရီးယား နိုင်ငံကို တည်ဆောက်ရန် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုအားလုံးတွင် ပါဝင်လိုခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် လွန်ခဲ့ သော နှစ်လ က ကျွန်ုပ်အား ထိခိုက်စေခဲ့သော ရောဂါကြောင့် ကျွန်ုပ်အား တားဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ လူတိုင်း ကျွန်ုပ်၏ တောင်းပန်မှုကို လက်ခံလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်” ဟုလည်း ရေးသားခဲ့ပြီး “အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သည် ဆီးရီးယားလူမျိုးများအား ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဖြင့် နိုင်ငံကို တည်ဆောက်ရန် ကူညီပေးပါ” ဟုလည်း ဒိုအာတောင်းခဲ့ပါတယ်။
(လဟမာဟ် အတွက် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု) အခမ်းအနားတွင် ဆီးရီးယားယာယီသမ္မတ အဲဟ်မဒ် အရှ်ရှရအ် (ခ) အဘူ မိုဟမ္မဒ်အလ်ဂျောင်လာနီ က ဆီးရီးယားသတင်းဌာနမှ တရားဝင်ထုတ်လွှင့်သော မိန့်ခွန်းများတွင် “တည် ဆောက် ရေးနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင် တည်ဆောက်ရေးအတွက် အချိန်တန်ပြီ” ဟု အလေး ပေးပြော ကြား ခဲ့ပါတယ်။
မုဖ်သီ အဒနာန်အရ်အူရ် က “ဟားမား၊ ဟွမ်းစ်၊ အစ်လစ်၊ ဒီယာ အဇ်-ဇော၊ ဟာဆာကာ၊ ရက်ကာ၊ ဒါရာ၊ အလက်ပို၊ လာတာကီးယား၊ တာတပ်စ်၊ ဆွီဒါ နှင့် ကူနီထရာကဲ့သို့သော မြို့များတွင် နေထိုင်သူများသည် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာပြီး ကြီးကျယ်သော နိုင်ငံတစ်ခု တည်ဆောက်ထိုက်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဟ်မဒ် အရှ်ရှရအ် က ဆီးရီးယားနိုင်ငံသည် ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ဤစိန်ခေါ်မှု များကို ပြည်သူများ၏ ကောင်းမွန်သောမျက်နှာများနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို မြင်တွေ့ခြင်းဖြင့် ကျော်လွှားနိုင် ကြောင်း ထောက်ပြခြင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
