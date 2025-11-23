မွေထိုင်း အားကစားသမား အီရန်နိုင်ငံသူ ဖရရှ်သေဟ် ဟစန် ဇါဒေဟ် ထံသို့ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ သတင်းစကား
၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၀:၅၁
News ID: 1753458
Iran Military ၏ အစီရင်ခံစာ အရ မွေထိုင်း အားကစားသမား အီရန်နိုင်ငံသူ ဖရရှ်သေဟ် ဟစန် ဇါဒေဟ် ထံသို့ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ မှ သတင်းစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် ၏ သတင်းစကားမှာ ကျွန်ုပ်ဘက် မှစလာမ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သမီး ! သမီး၏ ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ယုံကြည်ချက်နှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေဟာ ရွှေတံဆိပ်ဆုထက် ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။
Your Comment