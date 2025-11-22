ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ သခင်မကြီး ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ် မဂျ်လစ်၏ ဒုတိယ အတွက် ကြွရောက်လာချိန် ။ ။ video
၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၁:၃၉
News ID: 1753154
အဗ်နာ ။ ။ သခင်မကြီး ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ် မဂျ်လစ်၏ ဒုတိယ အတွက် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ကြွရောက်လာသည့်အချိန် ဗီဒီယိုကလစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဤမဂျ်လစ်အား နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ ည တွင် မြို့တော် တီဟိရန် ရှိ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ အေမာမ်ဘာရာ တွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလွှာအသီးသီး မှ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
