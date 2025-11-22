  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ပါလက်စတိုင်း လုံခြုံရေး ကို အာမမခံဘဲ သဘောတူညီချက်သည် အသုံးမဝင် ကြောင်း မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား

၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၄:၅၃
News ID: 1752999
ပါလက်စတိုင်း လုံခြုံရေး ကို အာမမခံဘဲ သဘောတူညီချက်သည် အသုံးမဝင် ကြောင်း မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား

ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေးအပြည့်အဝကို အာမမခံသော အစီအစဉ် သို့မဟုတ် သဘော တူညီ ချက်တိုင်း သည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမည်မဟုတ်သလို လက်တွေ့လည်းဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ် မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ပါလက်စတိုင်း သတင်းအချက်အလက်စင်တာ အီးက်နာ နယူးစ် ၏ သတင်းတစ်ပုဒ် အရ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် အန်ဝရ် အီဗရာဟင်းမ်  က သတင်းထောက်များအား နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် ပါလက်စတိုင်းများ၏ အခွင့်အရေးများကို ထိရောက်စွာ အားနည်းစေသည့်  သို့မဟုတ် ဖျက်စီးပစ်ဖြစ်သည့် စီမံကိန်းများကို ဆန့်ကျင်သည့် ရှင်းလင်း ပြတ်သား သော ရပ်တည်ချက်တစ်ခု ရှိရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အန်ဝရ် အီဗရာဟင်းမ်  ၏ အဆိုအရ အစ္စရေး၏ ကျူးကျော်မှုကို အဆုံးသတ်ခြင်းနှင့် အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် အခြေချနေထိုင်မှု တည်ဆောက်မှုကို လုံးဝရပ်တန့်ခြင်းသည် တရားမျှတပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ဖြေရှင်းချက် ရရှိရန် အခြေခံကျပြီး မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကြိုတင်အခြေအနေနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ်က အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ထံလည်း ဤရှင်းလင်းသောရပ်တည်ချက်ကို တိုက်ရိုက် တင်ပြခဲ့ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။  ဤရပ်တည်ချက်သည် မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်း ကျယ်ပြန့်သော နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကို ထင်ဟပ်စေပြီး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝထောက်ခံရန် လိုအပ်ချက်အပေါ် အခြေခံထားကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အန်ဝရ် အီဗရာဟင်းမ်  က အရှေ့ဂျေရုဆလင်ကို မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ၁၉၆၇ ခုနှစ် နယ်စပ် တစ်လျှောက် တွင် လွတ်လပ်သော ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်းသည် ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများ၏ ဒုက္ခများကို အဆုံးသတ်ရန်နှင့် ဒေသတွင်း စစ်မှန်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရရှိစေရန် အာမခံနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော လမ်းကြောင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဤအခြေခံမူများကို လျစ်လျူရှုသည့် မည်သည့်အစီအစဉ်မဆို ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ရုံသာမက အရှေ့အလယ်ပိုင်း တွင် အကျပ်အတည်းနှင့် မတည်ငြိမ်မှုကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ကြောင်း မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် အန်ဝရ် အီဗရာဟင်းမ်  က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha