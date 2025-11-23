အစ္စရေးသည် မိမိ ၏ နိုင်ငံသားများ နှင့် စစ်သားများတွင် အီရန်သူလျှိုလုပ်မှုကို စိုးရိမ်နေကြောင်း အီရန် ထောက်လှမ်း ရေးဝန်ကြီးပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Iran Military ၏ အစီရင်ခံစာ အရ အစ္စရေးနိုင်ငံသည် မကြာသေးမီက အီရန်သူလျှိုတစ်ဦးဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ လေတပ်အရာရှိတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေး၊ နျူကလီးယားစွမ်းအင်နှင့် အခြားလျှို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်းများကို အီရန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ယင်းအရာ သည် အီရန်စစ်ဘက်နှင့် ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီများ၏ စွမ်းရည်နှင့် စွမ်းအားကို ထင်ဟပ် စေကြောင်း သိရပါတယ်။
ဤအတါက်ကြောင့် အီရန် ထောက်လှမ်း ရေးဝန်ကြီး H.I ဆယက်ဒ် အီစ္စမာအီ ခသီးဗ် ၏ ပြောကြားချက်အရ လက်ရှိ အခြေအနေ တွင် အစ္စရေးသည် မိမိ ၏ နိုင်ငံသားများ နှင့် စစ်သားများတွင် အီရန်သူလျှိုလုပ်ပေးနေမည် ဟု စိုးရိမ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
