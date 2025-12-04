အစ္စရေးဝန်ကြီး အီရန်အားကစားသမား၏ ရဲစွမ်းသတ္တိကို ကြောက်ရွံ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ ဇီယွန်နစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မှုကြောင့် ကမ္ဘာ့တိုက်ကွမ်ဒို အသက် ၂၁ နှစ်အောက် ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှ ရိုဂျန် ဂွတ်ဒါဇီ နုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ သတင်းကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
နှစ်နှစ်အတွင်း ဂဇာတွင် ပြည်သူများကို သတ်ကြံခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သော အာဏာရှင်အစိုးရ အစ္စရေး ၏ ကိုယ်စားလှယ် နှင့် ကစားရန် ငြင်းဆိုလိုက်ခြင်းသည် အီရန် လူငယ် အားကစားသမား၏ သန့်ရှင်း၍ လူသားချင်းစာနာကြင်နာသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အီရန် နိုင်ငံ အပေါ် ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်သည့် ၁၂ ရက်ကြာ စစ်ပွဲ အတွင်းတွင်လည်း အကြမ်းဖက် အစ္စရေး အစိုးရက အီရန် ပြည်သူများနှင့် အားကစားသမားများကို သတ်ဖြတ် ခဲ့သည့် အတွက်ကြောင့် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် အစ္စရေး ပညာရေး ဝန်ကြီးက မိမိ ၏ လူမှုကွန်ရက် X တွင် ပို့စ်တစ်ခုတွင် အီရန် တိုက်ကွမ်ဒို အားကစားသမားသည် တိုက်ပွဲမှ နုတ်ထွက်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်သာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းမှာ ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်ကြောင်း ထိုကြောက်ရွံ့ရခြင်း မှာ အားကစားပြိုင်ပွဲကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းနှင့် ၎င်း၏မိသားစုကို ခြိမ်းခြောက်နေသော အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စွပ်စွဲ ရေးသားထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားက အားကစားသမားများဟာ အကြမ်းဖက် အစ္စရေးလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ဝေဖန်ဖို့ ပါးစပ်တွေ ဖွင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘောလုံးလောကမှ ထင်ရှားသော ဥပမာနှစ်ခုတွင် မန်ချက်စတာစီးတီး၏ စပိန်နည်းပြ ပက် ဂွါဒီယိုလာသည် အစ္စရေးလူမျိုးများအပေါ် ၎င်း၏ကန့်ကွက်မှုကို ဖိုရမ်အမျိုးမျိုးတွင် အကြိမ်ကြိမ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးနောက် “ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အစ္စရေးလူမျိုးများကို နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကို ဖျက်ဆီးရန် ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်”။ ဟု ဆိုထားပါတယ်။ အီတလီပရိသတ်များသည် မိမိ တို့၏ အမျိုးသားအသင်း၏ စခန်းရှေ့တွင် ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲတွင် အစ္စရေးနှင့် မကစားရန် တောင်းဆိုကာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ရိုဂျန် ဂွတ်ဒါဇီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ကျယ်ပြန့်သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် အရပ်သားများ သတ်ဖြတ်မှုများကို ကန့်ကွက်ခြင်းအပေါ် အခြေခံထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အားကစားရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ဤနုတ်ထွက်မှုသည် အသားအရောင်ခွဲခြားမှုခေတ်က တောင်အာဖရိက၏ အားကစားသပိတ်မှောက်မှုများနှင့်ဆင်တူသော သွေးထွက်သံယိုမှုကို အားကစားသမားများ ခုခံတွန်းလှန်သည့် အစဉ်အလာနှင့် ကိုက်ညီပါတယ်။ အစ္စရေးပြိုင်ဘက်များကို အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အီရန် အားကစားသမားများ ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့် နုတ်ထွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကျင့် တရား ဆိုင်ရာ ယုံကြည်ချက်နှင့် ရဲစွမ်းသတ္တိကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အီရန်အားကစားသမားများသည် မကြာသေးမီလများအတွင်း အထူးသဖြင့် ၁၂ရက်ကြာ အကြမ်းဖက် အစ္စရေး နှင့် စစ်ပွဲ အပြီးတွင် အားကစားတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ချန်ပီယံဆုနှင့် ဆုတံဆိပ်များစွာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အီရန်နှင့် အီရန်အားကစားသမိုင်းက အီရန်လူမျိုးများသည် အမြဲတမ်း အစွမ်းထက်သောပြိုင်ဘက်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်လေ့ရှိကြောင်း ပြသခဲ့ပြီး "ကြောက်ရွံ့မှု" သည် ဤယဉ်ကျေးမှုတွင် နေရာမရှိကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ဆိုင်စွာပင် ရိုဂျန် ဂွတ်ဒါဇီ ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် အလားတူ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် အားကစားပြိုင်ပွဲထက် ကျင့်ဝတ်ကို ဦးစားပေးကြောင်း ပြသနေပြီး ဇီယွန် ဝန်ကြီး၏ ပြောဆိုချက်သည် အရပ်သားများအပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများ ပြဿနာ၏ အနှစ်သာရမှ သွေဖည်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment