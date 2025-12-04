အမေရိကန် F-16 တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်း လေဆိပ်အနီးပျက်ကျ + ဗီဒီယို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ မီဒီယာသတင်းများအရ F-16 တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းသည် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဘာနာဒီနိုကောင်တီရှိ Trona လေဆိပ်အနီးတွင် ပျက်ကျသွားကြောင်း သိရပါ တယ်။
"Trona: Station 57 မှ အဖွဲ့သားများသည် San Bernardino/Inyo County လိုင်းဧရိယာတွင် လေယာဉ် အရေး ပေါ်အခြေအနေအစီရင်ခံစာကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေကြသည်" ဟု Daily Express သတင်းစာအရ San Bernardino မီးသတ်ဌာနက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခြား မီဒီယာများက F-16 တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းသည် "Trona အနီးရှိ ခန်းခြောက်နေသော ရေကန်တစ်ခု၏ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်" ပျက်ကျခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဒေသခံအချို့က "အလွန်ကျယ်လောင်သော ပေါက်ကွဲသံ" ကို ကြားခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ မတော်တဆမှု၏ အကြောင်းရင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီး မီဒီယာ အချို့က လေယာဉ်မှူးသည် လေထီးဖြင့် ခုန်ထွက်ပြီး အနည်းငယ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment