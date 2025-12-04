မကွေးတိုင်းကို ရုပ်အလောင်းသွားပို့သည့် ရန်ကုန် မြို့ မှ ပရဟိတယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက်လို့ ပရဟိတအသင်းဥက္ကဌ သေဆုံး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
သန်လျင်မြို့နယ်က အောင်မြင့်မိုရ်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဟာ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်က မကွေးတိုင်းဘက်ကို ရုပ်အလောင်းသွားပို့ပြီးနောက်အပြန် တောင်ညိုလမ်းတနေရာမှာ ယာဉ်တိမ်းမှောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ကားပေါ်ပါ ဥက္ကဌ ဦးစိုးနိုင်(ခ)ဦးကျီးကန်းန နှင့် အခြားအသင်းသားတစ်ဦးဟာ ဒဏ်ရာတွေ ရခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသခဲ့ရကြောင်း နီးစပ်သူတွေက ပြောကြောင်း သိရပါတယ်။
အဲဒီနောက် ၄ရက်အကြာ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် မနက်ပိုင်းမှာတော့ အသင်းဥက္ကဌဖြစ်သူဟာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်း နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
"မကွေးတိုင်းကို သန်လျင်က DB(သေဆုံးရုပ်အလောင်း) ပို့ပြီး အပြန်လမ်းပြင်နေတဲ့နေရာ မျက်ကွယ်ဖြစ်နေလို့ မှောက်သွားတာပြောတယ်"လို့ နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
အောင်မြင့်မိုလ်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်ဟာ သန်လျင်မြို့နယ်မှာ ဆေးရုံမှလူနာတွေကို အခြားဒေသသို့ မကြာခဏလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ပေးတဲ့အရေးပေါ် ကားတစ်စီးဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Source: မြန်မာစွယ်စုံသတင်း
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
