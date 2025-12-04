အီရန်သည် အစ္စလာမ်အွန်မသ် ၏ ဖိနှိပ်ခံရမှု နှင့် ကျူးကျော် သိမ်းပိုက်ခံရ မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ခိုင်မာမှု၏ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်၏

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ပါလက်စတိုင်း အိုလမာ ကောင်စီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရှိက်ခ် ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဆွာလေဟ် အလ်မိုအစ်ဒ် က ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများကို ထောက်ပံ့ရာတွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ အဓိက အခန်း ကဏ္ဍကို အလေး ပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ဖိနှိပ်ခံရမှုနှင့် ကျူးကျော် သိမ်းပိုက်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် တည်ငြိမ်မှု၏ သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် အီရန် နိုင်ငံကို သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကာဒေမွန် ကမ္ဘာ့ ညီလာခံ ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကျင်းပခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာ ဝဘ်ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှိက်ခ် ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဆွာလေဟ် အလ်မိုအစ်ဒ် ၏ မိန့်ခွန်းတွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ခိုင်မာ တည်ကြည်မှု ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရင်း “အီရန် နိုင်ငံ သည် ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများနှင့် ကမ္ဘာ့ ဖိနှိပ်ခံပြည်သူများအပေါ် ရိုးသားပြီး မူအားဖြင့် ထောက်ခံမှုကြောင့် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ရန်လိုမှု၏ပစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း အာရပ်အစိုးရ အများအပြားသည် ဇီယွန်ဝါဒဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သော်လည်း အီရန်နိုင်ငံ သည် ဘာသာရေး၊ ယုံကြည်ချက်နှင့် လူ့မူများအပေါ် အခြေခံသည့် အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှုဘက်တွင် ရပ်တည်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။” ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဂါဇာရှိ ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် လက်ဘနွန်၊ ဆီးရီးယား၊ ယီမင်နှင့် ဒေသတွင်းရှိ အခြား နိုင်ငံများတွင် ၎င်းတို့၏ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ရန်လိုမှုများကို ရည်ညွှန်း၍ ပါလက်စတိုင်း အိုလမာ ကောင်စီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက“ဤသိမ်းပိုက်ထားသော အစိုးရသည် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေစံနှုန်းများမရှိဘဲ ဆက်လက်ကျူးကျော်နေပြီး အမေရိကန်ကလည်း ခြွင်းချက်မရှိ ထောက်ခံကြောင်း ၊ ဂါဇာနှင့် လက်ဘနွန်တွင် ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေသည်များသည် ဤချဉ်းကပ်မှု၏ ရှင်းလင်းသော ဥပမာ တစ်ခု ဖြစ် ကြောင်း ။” ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ နှစ်ထပ်စံနှုန်းများကို ဝေဖန်ရင်း သူက “လုံခြုံရေးကောင်စီ သို့မဟုတ် အခြား ကမ္ဘာ လုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသည် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ ရာဇဝတ်မှုများအတွက် တာဝန်ယူခြင်းမရှိကြောင်း ဆန့်ကျင်ဘက် အနေဖြင့် ဖိနှိပ်မှုကို ဆန့်ကျင်သော နိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံများအပေါ် ဖိအားပေးမှုနှင့် ပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ” ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထပ်မံ၍ ရှိက်ခ် ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဆွာလေဟ် အလ်မိုအစ်ဒ် “ အီဗရာဟီးမ် (အ.စ) ၏ သာသနာ (ခ) အာဗြ ဟံ ဘာသာ” စီမံကိန်းကို အနာဂတ်မျိုးဆက်များ၏ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးလက္ခဏာကို ဖယ်ရှားရန် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး “ဤစီမံကိန်းသည် အစ္စလာမ်ယဉ်ကျေးမှုကို အားနည်း စေပြီး ပါလက်စတိုင်းသိမ်းပိုက်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဇီယွန် နှင့် အမေရိကန် အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်း ဖြစ်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ရှိက်ခ် ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဆွာလေဟ် အလ်မိုအစ်ဒ် မှ “အီရန်နိုင်ငံသည် ပါလက်စတိုင်းအပေါ် မိမိ ၏ထောက်ခံမှုကို စွန့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်သော်လည်း မိမိ ၏ ဘာသာရေးနှင့် တော်လှန် ရေးမူများကို လိုက်နာသောကြောင့် အမှန်တရားဘက်တွင် အမြဲရပ်တည်ခဲ့ကြောင်း အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင်သည် အမှန်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ခိုင်မာစွာရပ်တည်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ကူညီ ပေးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ကြောင်း ” အလေးပေး ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်း အိုလမာကောင်စီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် “ယနေ့ အစ္စလာမ်နိုင်ငံသည် လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကြားတွင် ရှိနေကြောင်း တစ်ကြောင်း မှာ လက်နက်ချခြင်း ဖြစ်ပြီး နောက် တစ်ကြောင်း မှာ ဖိနှိပ်မှုကို ဆန့်ကျင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသည် ပါလက်စတိုင်းဘက်မှ ရပ်တည်ပြီး ဇီယွန်ဝါဒီ နှင့် အမေရိကန် စီမံကိန်းကို ရင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့် သာသနာ ၊ ကုရ်အာန် နှင့် အစ္စလာမ် အွန်မသ် ၏ အမှတ်လက္ခဏာကို ကာကွယ် နေကြောင်း ” ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
