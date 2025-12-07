အစ္စရေးသည် ဆီးရီးယား၏ ငြိမ်းချမ်းရေးသတင်းစကားကို ထောင်ပေါင်းများစွာ တိုက်ခိုက်မှုများဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ ကြောင်း ဂျောင်လာနီ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ ဆီးရီးယားသမ္မတဟု အမည်ခံ အဲဟ်မဒ် အရှ်ရှရအ် (ခ) အဘူ မိုဟမ္မဒ် အလ်ဂျောင်လာနီ က ဒိုဟာအစည်းအဝေးတွင် အစ္စရေးသည် အကျပ်အတည်းများကို အခြားနိုင်ငံများသို့ ရွှေ့ပြောင်း ရန်နှင့် ဂါဇာတွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများဟု အကြောင်း ပြချက်ဖြင့် ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံသည် ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက် အပြုသဘောဆောင်သော သတင်းစကားများ ပေးပို့ခဲ့ သော်လည်း အစ္စရေးနိုင်ငံသည် ဤသတင်းစကားများကို လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု တစ်ထောင်ကျော်နှင့် မြေပြင် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှု အကြိမ် လေးရာ ဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်း ဂျောင်လာနီ က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဘူ မိုဟမ္မဒ် အလ်ဂျောင်လာနီ က ဆီးရီးယားအစိုးရသည် ကျူးကျော်သူများကို ဖိအားပေးရန်နှင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှစ၍ မိမိ တို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ နယ်မြေမှ ဆုတ်ခွာရန် ဖိအားပေးရန်အတွက် ဩဇာကြီးမား သော နိုင်ငံများနှင့် ဆက်သွယ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံအများစုသည် ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောတူညီကြကြောင်း မည်သည့်သဘောတူညီချက်မဆို အစ္စရေးကို ဆန့်ကျင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အစ္စရေးသည် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ရန်လိုမှုရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြည်တွင်းပဋိပက္ခများနှင့် အလဝီများ၊ရှီအဟ်များ၊ မိမိကိုလက်မခံသူများ ကို အစုလိုက် အပြုံ လိုက် သတ်ဖြတ်မှု များကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြခြင်း မရှိဘဲ ဂျောင်လာနီ က ဆီးရီးယားသည် ယနေ့တွင် အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွင် ရှိနေ ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
