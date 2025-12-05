အမေရိကန် က ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်မှုစာရင်းကို နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်အထိ တိုးချဲ့ရန် စီစဉ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Alarabiyaသတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ Fox News နှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် စာရင်းကို နိုင်ငံပေါင်း ၃၂ နိုင်ငံအထိ တိုးချဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းခဲ့ရာ ခရစ်စတီ နိုမ် က အရေအတွက် အတိအကျကို မသိသေးကြောင်း သို့သော် နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော် ရှိမည်ဖြစ်ပြီး သမ္မတထရမ့် က ထိုနိုင်ငံများကို ပြန်လည်သုံးသပ်နေကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်စတီ နိုမ် က ဘယ်နိုင်ငံအသစ်တွေကို စာရင်းထဲ ထည့်သွင်းမယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူမက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ တည်ငြိမ်တဲ့အစိုးရ မရှိရင် ဒါမှမဟုတ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက သူ့ရဲ့နယ်မြေကနေ လာတဲ့ လူများ၏ အထောက်အထားကို အတည်ပြုဖို့ မကူညီနိုင်ရင် အဲဒီလိုနိုင်ငံကနေ လာသည့် လူများ ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ဘာလို့လာခွင့်ပြုရမှာလဲ လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယခုနှစ် ဇွန်လတွင် ထရမ့်သည် နိုင်ငံ ၁၂ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများကို အမေရိကန်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားပြီး အခြားနိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများကိုမူ ပြင်းထန်စွာ ကန့်သတ်ထားသည့် အမိန့်တစ်ရပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သတိရသင့်ပါတယ်။
ယင်းပိတ်ပင်မှုသည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူမဟုတ်သူများ နှစ်မျိုးလုံးအတွက် အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ခရီးသွားများ၊ ကျောင်းသားများနှင့် စီးပွားရေးခရီးသွားများ အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထရမ့်က “နိုင်ငံခြား အကြမ်းဖက်သမားများ” နှင့် အခြားလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် ဤ လုပ်ဆောင် ချက်သည် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရိုက်တာသတင်းဌာနက သံတမန်ကြေးနန်းတစ်ခုကို ကိုးကား၍ အစောပိုင်းက ဖော်ပြရာတွင် ထရမ့်အစိုးရသည် နိုင်ငံပေါင်း ၃၆ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ရန် စဉ်းစား နေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပိတ်ပင်မှု စာရင်းကို တိုးချဲ့လာရခြင်းမှာ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ဝါရှင်တန်တွင် အမျိုးသားအစောင့်နှစ်ဦး ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအမံများကို ပိုမို တင်းကျပ်လာတာကို တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ပစ်ခတ်မှုအပြီးတွင် ထရမ့်က “တတိယကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံး” မှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကို လုံးဝပိတ်ဆို့မည်ဟုလည်း ကြေညာခဲ့သော်လည်း မည်သည့်နိုင်ငံဖြစ် ကြောင်း ကို အမည်မဖော်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
သံဝေဂ ယူစရာအချက်မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံ သည် နိုင်ငံတကာ အရေး အထူးသဖြင့် ရေနံများ ဂက်စ်များ ပေါများသည့် မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံများ နှင့် မိမိ အတွက် အကျိုးအမြတ်ရမည့် နိုင်ငံများ ကိစ္စ တွင် အတင်း ဝင်ရောက် စွပ်ဖက် နေပြီး မိမိ နိုင်ငံ အရေး ကို တခြားနိုင်ငံသားများလာရောက် စွပ်ဖက်မည် ကို အလွန် စိုးရိမ် နေသည့် အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
