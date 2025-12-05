ဂါဇာတွင် အစ္စရေးအတွက် အလုပ်လုပ်နေသော စစ်သွေးကြွတပ်မှူး ယာစေရ် အဘူရှဗါဗ် အသတ်ခံရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စရေးစစ်တပ်ရေဒီယိုက ဂါဇာကမ်းမြောင်ရှိ ရာဖာအရှေ့ဘက်ရှိ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏ တပ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်သူ ယာစေရ် အဘူရှဗါဗ် အား အမည်မသိတိုက်ခိုက်သူများ၏ လက်ချက်ဖြင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ ပါ တယ်။
ရေဒီယိုလိုင်း တစ်ခု မှ အစ္စရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို အခြေခံ ပြီး ယာစေရ် အဘူရှဗါဗ် သည် မိမိလူများထဲမှ တစ်ဦး၏လက်ချက်ဖြင့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဘူရှဗါဗ် ၏ သေဆုံးမှုသည် "အစ္စရေးအတွက် မကောင်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု " ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရင်းမြစ်တစ်ခုက အစ္စရေးစစ်တပ်ရေဒီယိုသို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
" အဘူရှဗါဗ် သည် မိသားစုအတွင်း အငြင်းပွားမှုတစ်ခုတွင် ရရှိခဲ့သော ဒဏ်ရာများကြောင့် Soroka ဆေးရုံတွင် သေဆုံးသွားခဲ့သည်" ဟု အစ္စရေးချန်နယ် ၁၂ က လုံခြုံရေးအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Yedioth Ahronoth သတင်းစာက လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ ယာစေရ် အဘူရှဗါဗ် သည် တိုက်ပွဲ တစ်ခုတွင် သေဆုံးခဲ့ပြီး Soroka ဆေးရုံသို့ သွားရာလမ်းတွင် သေဆုံးသွားကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း သတင်းစာက အစ္စရေးအတွက် သူလျှိုလုပ်ငန်းလုပ်ရင်း ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအားနှင့် အငြင်းပွား ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားပြီး သတ်ခံ ခဲ့ရ ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
အစ္စရေးအတွက် သူလျှိုလုပ်သည်သည့် ကိစ္စ ဖြင့် အချင်းချင်း အငြင်းပွားမှုတစ်ခုအပြီးတွင် ယာစေရ် အဘူရှဗါဗ် သည် ပြင်းထန်စွာ ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရကြောင်း အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်များက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ဂျာဇီးရာ သတင်းထောက် ဖွာတွေမဟ် ခါမီစီက ယာစေရ် အဘူရှဗါဗ် လုပ်ကြံခံရမှု အသေး စိတ်အချက် အလက်များသည် ကနဦးအဆင့်သာဖြစ်ပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့သော်လည်း အစ္စရေး မီဒီယာများက "လူကြိုက်များသောတပ်ဖွဲ့" ခေါင်းဆောင် ယာစေရ် အဘူရှဗါဗ် အသတ်ခံခဲ့ရသည် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုကြ ပါ တယ်။
ဤသတင်းများအရ လုပ်ကြံမှုကို အစ္စလာမ်မစ်ခုခံရေးလှုပ်ရှားမှု (ဟားမတ်စ်) နှင့် ဆက်နွှယ်သော တိုက်ခိုက်ရေး သမား များက လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပါတယ်။
အစ္စရေးစစ်တပ်ရေဒီယိုက ဟားမတ်စ်တွင် ယာစေရ် အဘူရှဗါဗ် အကြောင်း ထောက်လှမ်းရေး အချက် အလက်များရှိပြီး ၎င်း၏ နီးစပ်သောရင်းမြစ်များထံမှ ဤအချက်အလက်ကို ရရှိခဲ့ကြောင်း စစ်ဘက် သတင်း ရင်းမြစ်တစ်ခုကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ဂျာဇီးရား သတင်းထောက်က ယာစေရ် အဘူရှဗါဗ် သည် ဂါဇာကမ်းမြောင်တောင်ပိုင်းရှိ ရာဖာဒေသတွင် ရှိနေခဲ့ပြီး အစ္စရေးစစ်တပ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ ၎င်းတို့ကို ထောက်လှမ်းရေး များ လုပ်ပေးနေကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးစစ်တပ်သည် သူ့အပေါ် မျှော်လင့်ချက်များစွာထားရှိပြီး ဟားမတ်စ်နှင့်ဆက်နွယ်သောအဖွဲ့များမှ လွတ်လပ် သော ရာဖာတွင် ဂါဇာကမ်းမြောင်ကို အုပ်ချုပ်ရန် ပုံစံတစ်ခု ထူထောင်ရန် သူ့အပေါ် မှီခိုအား ထားခဲ့ ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ဟာ ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများ၏ သိသိသာသာ ဆန့်ကျင်မှုကို ခံခဲ့ရပေမယ့် အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ယာစေရ် အဘူရှဗါဗ် ကိုအပြည့်အဝ အကာအကွယ် ပေးခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ဂါဇာကမ်းမြောင်တောင်ပိုင်း ရာဖာမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သော ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး ယာစေရ် အဘူရှဗါဗ် သည် သရာဘီးန် မျိုးနွယ်စုမှ ဖြစ်ပါတယ်။
ယာစေရ် အဘူရှဗါဗ် သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့ မတိုင်မီက ရာဇဝတ်မှုစွဲချက်များဖြင့် ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရပြီး လုံခြုံရေးဌာနချုပ်ကို အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ခြင်းခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ယာစေရ် အဘူရှဗါဗ် နာမည်ဟာ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ က ရာဖာ အရှေ့ ဘက်ရှိ အစ္စရေး လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်အဖွဲ့တစ်ခုကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက် ခဲ့ပြီးနောက် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါတယ်။
အနှစ်ချုပ်အား ဖြင့် မိမိ နိုင်ငံ နှင့် မိမိ လူမျိုး အပေါ် သစ္စာဖောက်သူများ၏ နောက်ဆုံး လမ်းသည် မိမိလူ၏ ပြန် ၍ အသတ်ခံရမှုကို ခံရသည်မှာ လည်း တစ်ခု ပါဝင်ကြောင်း သံဝေဂ ယူနိုင်ပါတယ်။
