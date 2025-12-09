အီရန်၏ ဒုံးကျည်စွမ်းအားသည် ရန်သူကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် ဦးဆောင်မှု ပေးခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရှေကရ်ဂျီ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မီဒီယာ ဆိုင်ရာစစ်ပွဲ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ အကြီးတန်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဘူလ်ဖွဖ်လ် ရှေကရ်ဂျီ က IRGC အာကာသပြပွဲသို့ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုအရာရှိများ လာရောက်လည်ပတ်သည့် အခမ်းအနား တွင် “ပြသထားသော ပစ္စည်းကိရိယာအားလုံးသည် “အာကာသတပ်ဖွဲ့နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လူငယ်များ ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ ရလဒ်” ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၁၂ ရက်ကြာစစ်ပွဲကို ရည်ညွှန်း၍ “အဆင့်မြင့်ဆုံးကာကွယ်ရေးစနစ်များနှင့် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန် ဝါဒီ အစိုးရများ၏ ဘက်စုံပံ့ပိုးမှုများရှိနေသော်လည်း ရန်သူသည် စစ်မြေပြင်တွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ပဋိပက္ခကို ရပ်တန့်ရန် “တောင်းဆိုမှုများနှင့် သတင်းစကားများ” ကို အားကိုးခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဘူလ်ဖွဖ်လ် ရှေကရ်ဂျီ က ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤစစ်ပွဲ၏အတွေ့အကြုံက နိုင်ငံ၏ ဒုံးကျည်၊ ဒရုန်းနှင့် ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားသည် ရန်သူကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် ဦးဆောင်မှုယူခဲ့ပြီး အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသည် ဤစွမ်းအားကို အားကောင်းစေရန် လမ်းကြောင်းကို ချက်ချင်းအရှိန်မြှင့်ခဲ့ကြောင်းလည်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဘူလ်ဖွဖ်လ် ရှေကရ်ဂျီ က “လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် အားနည်းချက်များကို ပြင်ဆင် ပြုပြင် ခြင်းဖြင့် မိမိ တို့၏အင်အားကို တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး၊ ယနေ့တွင် မိမိ တို့သည် ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူ၏တိုက်ခိုက်မှုနေ့ထက် များစွာပိုမိုပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ” ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment