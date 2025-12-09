  1. Home
ယီမင် အလယ်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်

၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၃:၃၈
ယီမင် အလယ်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်

ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များက အင်္ဂါနေ့နံနက်တွင် အမေရိကန်ဒရုန်းတစ်စင်းသည် မာရဗ် ပြည်နယ်အရှေ့ဘက်ရှိ ဒေသတစ်ခုကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။

Farsnews သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ အင်္ဂါနေ့နံနက်တွင် အမေရိကန်ဒရုန်းတစ်စင်းသည် မာရစ်ပြည်နယ် အရှေ့ဘက်ရှိ ဒေသတစ်ခုကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။  အမေရိကန် ဒရုန်းတစ်စင်းသည် ယီမင်၏အချုပ်အခြာအာဏာကို ချိုးဖောက်ပြီး ဝါဒီယိုအိုဗိုင်းဒဟ် ရှိ အလ်ဟွတ်ဇ် ဒေသကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြထားပါတယ်။

လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ သတင်းရင်းမြစ် များက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မျက်မြင်သက်သေများက ထိုဒေသတွင် ကျယ်လောင်သော ပေါက်ကွဲသံများကို ကြားခဲ့ရကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ပြီး ဆက်တိုက် နှစ်ကြိမ် တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ပမာဏ သို့မဟုတ် ပစ်မှတ်ထားခံရသူများ၏ အမည်များကို တရားဝင် သတင်းအချက်အလက် ကိုတော့ သိရခြင်းမရှိသေချေ။

