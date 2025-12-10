အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် အဗ်ဒိုလ်ကရီးမ် ဟာအေရီ (ရ.ဟ) ၏ စံပြုစရာ လုပ်ရပ်တစ်ခု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် အဗ်ဒိုလ်ကရီးမ် ဟာအေရီ (ရ.ဟ)သည် ရိုးရှင်းမှု နှင့် ကြင်နာမှုကြောင့် လူများ ၏ နှလုံးသားထဲတွင် အထူးနေရာတစ်ခု ရရှိခဲ့သည့် အာလင်မ်ကြီး တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် အဗ်ဒိုလ်ကရီးမ် ဟာအေရီ (ရ.ဟ) ၏ အိမ်အလုပ်လုပ်ပေးသူ မှ ဆင့်ပြန် တင်ပြသည်မှာ - တစ်ညတွင် ပြင်းထန်သော အအေးဒဏ်ကြောင့် ဆင်းရဲသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး တံခါးဝသို့ လာပြီး “ကျမ ယောက်ျား နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်။ ကျမတို့မှာ ဆေးမရှိဘူး ၊ ပိုက်ဆံမရှိဘူး၊ စားစရာလည်း ဘာမှမရှိဘူး။ ” ဟု အော်ဟစ်ခဲ့လေ၏။
အိမ်အလုပ်လုပ်ပေးသူ က “ အခု မကူညီ နိုင်ဘူး ၊ မနက်ဖြန်လာ ” လို့ ပြောပေမယ့် အထဲမှာထိုင်နေတဲ့ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် အဗ်ဒိုလ်ကရီးမ် ဟာအေရီ (ရ.ဟ) က ဒါကိုကြားတော့ ချက်ချင်းထပြီး “ကေယာမသ် နေ့ (တရားစီရင်ရာနေ့) မှာ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် က ဆင်းရဲသားတစ်ယောက် သင့်အိမ်တံခါးကို ရောက်လာတဲ့ အခါ ဘာလုပ်လိုက်လဲ ? လို့ မေးရင် ကျနော် တို့ ဘာဖြေကြမလဲ ? ” လို့ အိမ်အလုပ်လုပ်ပေးသူ အား မေးလေ၏။
ထိုသို့ပြောပြီးနောက် အာယာသွလ္လာဟ် သည် အိမ်အလုပ်လုပ်ပေးသူ နှင့်အတူ ထို အမျိုးသမီး၏အိမ်သို့ ချက်ချင်း ရောက်သွားလေ၏။ ပြီးနောက် အမျိုးသမီး၏ခင်ပွန်း၏အခြေအနေကို မြင်သောအခါ အိမ်အလုပ် လုပ်ပေးသူ အား ဆရာဝန်ခေါ်ရန် အမိန့်ပေးလေ၏။ ထိုနောက် ဆေးဝါးနှင့် အစားအစာများဝယ်ယူခဲ့ပြီး သူတို့၏အိမ် နွေးထွေးနေစေရန် မီးသွေးအိတ်တစ်လုံးကိုလည်း မှာယူခဲ့လေ၏။
နောက်တစ်နေ့တွင် အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် အဗ်ဒိုလ်ကရီးမ် ဟာအေရီ (ရ.ဟ) က အိမ်အလုပ်လုပ်ပေးသူ အား “အိမ်အတွက် အသားဘယ်လောက်ဝယ်လဲ” ဟု မေးမြန်းလေ၏။
အိမ်အလုပ်လုပ်ပေးသူ က ၇စီ ( ကီလိုတစ်ဝက်ခန့် ) ဝယ်ထားတယ်လို့ဖြေလေ၏။
အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် အဗ်ဒိုလ်ကရီးမ် ဟာအေရီ (ရ.ဟ) က “ ထို အမျိုးသမီးအိမ်ကို တစ်ဝက်ပို့လိုက်၊ ကျန်တဲ့ တစ်ဝက်က ကျနော်တို့အတွက် လုံလောက်ပါတယ်” လို့ အိမ်အလုပ်လုပ်ပေးသူအား မိန့်လေ၏။
ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် အဗ်ဒိုလ်ကရီးမ် ဟာအေရီ (ရ.ဟ) အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၏ ထင်ရှားသည့် ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပညာရှင်အစစ် တွေဟာ ခဝပ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု နှင့် ပညာရေးမှာသာမကဘဲ လူသားများ ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရာမှာပါ အွန်မသ် အတွက် စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြောင်း ပြသနေပါတယ်။
ကျမ်းကိုး - کتاب در محضر عالمان ، صفحه ۲۳۹
