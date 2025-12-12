  1. Home
အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် တွင် အမျိုးသမီးနေ့ ၏ ကြည်နူးဖွယ် မြင်ကွင်းများ ။ ။ video

၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၁:၂၃
News ID: 1760786
အဗ်နာ ။ ။ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် တွင် ရောင်ဇာတော်၏ ဝန်ထမ်းများ မှ သခင်မကြီး ဖွာတွေမဟ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ၏ မွေးနေ့ ရက်မြတ် မင်္ဂလာ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ဇေယာရသ် လာပြုသူအမျိုးသားများ အား မိမိတို့၏ ဇနီးသည်များအား အမျိုးသမီးနေ့ လက်ဆောင် အဖြစ် နှင်းဆီ ပန်း များ ပေးခိုင်းနေသည့် ကြည်နူးဖွယ် မြင်ကွင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ အီရန် နိုင်ငံတွင် သခင်မကြီးမွေးနေ့အား အမေနေ့ နှင့် အမျိုးသမီးနေ့ အဖြစ် ကျင်းပပြီး သားသမီးများက အမေများကို၊ ယောက်ကျားများက မိမိတို့၏ ဇနီးများကို လက်ဆောင်များ ပေးကြကြောင်း တင်ပြ အပ်ပါတယ်။ video Credit - Irannews Ur

