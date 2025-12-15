အစ္စရေး၏ ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှု များ ပိုမိုပြင်းထန်လာ / ယခုအချိန်အထိ အာဇာနည် ၄ ဦးကျော် နှင့် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ + ဗီဒီယို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ် တွင် အကြမ်းဖက် ဇီယွန်ဝါဒီတပ်သည် လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းတွင် တိုက်ခိုက်မှုသုံးကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကားနှစ်စီးနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး လူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး အခြားသူအများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ် နံနက်တွင် ယာသရ် (Yater ) တွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို အစ္စရေးဒရုန်းတစ်စင်းက တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အရပ်သားတစ်ဦး သေဆုံးပြီး အခြားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားသတင်းဌာန၏ အဆိုအရ အစ္စရေးဒရုန်းတစ်စင်းသည် ဆဖဒ် အလ်ဗသွခ် (Safad al-Batikh ) ရှိ ကားတစ်စီးကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး အရပ်သားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အလားတူပင် ဂျိုယာမြို့ရှိ အစ္စလာမ်ကျန်းမာရေးဌာနအနီးတွင် ရပ်ထားသော မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကို ကျူးကျော် သူ အစ္စရေး များသည် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး အယ်လ်အက်ခ်ဗါရ် ၏ အဆိုအရ လူအများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
လက်ဘနွန်မီဒီယာများက ဂျူယာ ခရိုင်မြူနီစီပယ်အဖွဲ့ဝင် ဇကရီယာ အလ်ဟဂျ် သည် တိုက်ခိုက်မှုတွင် သေဆုံး ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်အက်ခ်ဗါရ် သတင်းထောက်က ရှီဘာမြို့ရှိ အယ်လ်ဝါစတာနီ ရပ်ကွက်ရှိ ဖြိုဖျက်ထားသော အိမ်တစ်လုံး ရှေ့တွင် ရပ်ထားသော ဘူဒိုဇာတစ်စင်းကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့် ရန်သူသည် ယနေ့နံနက်တွင် တိုက်ခိုက်မှုများ စတင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ပြီး အပျက်အစီးများကို ရှင်းလင်းရန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အစ္စရေး အမြောက်တပ် သည် ကာဖာ ရှူဘာ၏ တောင်ပိုင်းဆင်ခြေဖုံးရှိ ရှီနူချိုင့်ဝှမ်းရှိ ဝါဒီ အီလီယာ့စ်ကိုလည်း ပစ်မှတ် ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
