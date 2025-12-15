ဗင်နီဇွဲလား နှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်၏ခြိမ်းခြောက်မှုများ နှင့် ရုရှား၏ အတူရှိကြောင်း ပြောကြားမှု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်သည် ကြာသပတေးနေ့တွင် ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတ နီကိုလတ်စ်မာဒူရိုနှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်၏ ခြိမ်းခြောက်မှုများ တိုးပွားလာ နေချိန်တွင် ကာရာကတ်စ်အပေါ် မော်စကို၏ ထောက်ခံမှုကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ကရင်မလင်က ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားသမ္မတ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဌာနက ဗလာဒီမာပူတင်သည် ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူများနှင့် အတူရှိကြောင်း ကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ပြင်ပဖိအားများ တိုးပွားလာနေချိန်တွင် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ရန် နီကိုလတ်စ်မာဒူရို၏ အစိုးရ၏ ချဉ်းကပ်မှုကို ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပစိဖိတ်ဒေသတွင် အဓိကစစ်ရေးချထားမှုနှင့် ဗင်နီဇွဲလားရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကို ဖမ်းဆီးခြင်းအပါအဝင် အမေရိကန်၏ ကျူးကျော်မှုကြီးထွားလာနေချိန်တွင် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးသည် မေလတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော မိမိ တို့၏ မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက်အရ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို နက်ရှိုင်းစေရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ ယင်းသဘော တူညီချက်သည် ကုန်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ စွမ်းအင်နှင့် စစ်ဘက်-နည်းပညာကဏ္ဍများတွင် ကျယ်ပြန့်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ချပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အားကောင်းစေပြီး ရေနံထုတ်လုပ်သည့် နှစ်နိုင်ငံအကြား မဟာ ဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို အားကောင်းစေမည့် ပူးတွဲစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် နှစ်ဖက် စလုံးက ကတိကဝတ်ပြုထားကြောင်းလည်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် မာဒူရိုကို ဖြုတ်ချရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ အစိုးရအဖွဲ့သည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ဒေသတွင်း အကြီးမားဆုံးသော တပ်ဖွဲ့ ဝင်များကို ဗင်နီဇွဲလားကမ်းရိုးတန်းတွင် ဖြန့်ကျက်ခဲ့ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလကတည်းက ကာရစ်ဘီယံနှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးသယ်ဆောင်သည်ဟု ယူ ဆရသော သင်္ဘောများကို အနည်းဆုံး တိုက်ခိုက်မှု ၂၁ ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အနည်းဆုံး လူ ၈၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment