  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ဂါဇာကိုထောက်ခံကြောင်း ကအ်ဗဟ် ဝတ်ကျောင်းတော် ရှေ့ဆောင်ဆရာ ၏ သောကြာ နမာဇ် တရားဒေသနာကို ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းကြောင့် လူထု တုံ့ပြန်မှု များ ပြင်းထန်

၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၂:၄၅
News ID: 1761356
ဂါဇာကိုထောက်ခံကြောင်း ကအ်ဗဟ် ဝတ်ကျောင်းတော် ရှေ့ဆောင်ဆရာ ၏ သောကြာ နမာဇ် တရားဒေသနာကို ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းကြောင့် လူထု တုံ့ပြန်မှု များ ပြင်းထန်

ကအ်ဗဟ် ဝတ်ကျောင်းတော်၏ ရှေ့ဆောင် ဆရာတော် ရှိက်ခ် ဆွာလေဟ် ဘင်န် ဟမီးဒ် ၏ သောကြာ နမာဇ် တရားဒေသနာတွင် ပါလက်စတိုင်းကလေးများအား ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု၏ နမူနာများအဖြစ် ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခု ပါဝင်သည် ဟောကြားချက်အား အလ်အခ်ဗရီယဟ် (Al-Ikhbariya) ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်ခြင်း မရှိဘဲ ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်ခဲ့ ပါတယ်။ဤအတွက်ကြောင့် လူမှုမီဒီယာတွင် ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာ အရ  ဆော်ဒီရုပ်သံလိုင်းသည် ကအ်ဗဟ် ဝတ်ကျောင်းတော်၏ ရှေ့ဆောင် ဆရာတော်  ရှိက်ခ် ဆွာလေဟ် ဘင်န် ဟမီးဒ် ၏ သောကြာ နမာဇ် တရားဒေသနာ တွင် ဂါဇာကလေးငယ်များ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိကို ဥပမာအဖြစ် ကိုးကားရန် တောင်းဆိုမှုကို ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခဲ့သည့် အတွက်ကြောင့်  လူထု၏ ပြင်းထန်သော တုံ့ပြန်မှုကိုခံနေကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရှိ အလ်အခ်ဗရီယဟ် (Al-Ikhbariya)  ရုပ်သံလိုင်းသည် မတ်စ်ဂျစ်ဒ်ဒိုလ်ဟရာမ် (ကပအ်ဗဟ် တဝတ်ကျောင်းတော် ) ၏ ရှေ့ဆောင် နှင့် တရားဟောဆရာ  ရှိက်ခ် ဆွာလေဟ် ဘင်န် ဟမီးဒ် ၏ သောကြာ နမာဇ် တရားဒေသနာ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို မထုတ်လွှင့်ရန် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဤကြေညာချက်တွင် တရားဟောဆရာ က ပါလက် စတိုင်း ကလေးငယ်များ သည် ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု၏ စံပြပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ ကို မိမိတို့  ကလေးများအတွက် သူရဲကောင်းများအဖြစ် ပြသသင့်ကြောင်းဟောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

မတ်စ်ဂျစ်ဒ်ဒိုလ်ဟရာမ် (ကပအ်ဗဟ် တဝတ်ကျောင်းတော် ) ၏ ရှေ့ဆောင် နှင့် တရားဟောဆရာ  ရှိက်ခ် ဆွာလေဟ် ဘင်န် ဟမီးဒ် က ပါလက်စတိုင်း နှင့် ဂျေရုဆလင်မြို့သည် မွတ်စလင်များနှင့် အာရပ်များ၏ နှလုံးသားထဲတွင် အမြဲရှိနေမည်ဟု ထပ်လောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။

လူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူများက ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု လုပ်ရပ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့ပြီး ရုပ်သံလိုင်း၏ ကို ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။

ဤဖြစ်ရပ်အပြီးတွင် ဆော်ဒီမီဒီယာများတွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်မှု ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုအသစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး လူထု၏ ပြင်းထန်သော တုံ့ပြန်မှုများကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Your Comment

You are replying to: .
captcha