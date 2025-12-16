ဆစ်ဒနီတိုက်ခိုက်မှုတွင် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်မှု ဖြစ်ကြောင်း ၊ အီရန် မိတ်ဆွေနိုင်ငံမှ သတိ ပေးချက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာ အရ ဒေသတွင်း အီရန် မိတ်ဆွေနိုင်ငံတစ်ခု၏ အကြီးအကဲသည် မကြာသေးမီက တယ်လီဖုန်းဖြင့် စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုတွင် ဆစ်ဒနီတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်ရပ်ကို ဇီယွန် အစိုးရမှ ပြင်ဆင်ထား သော မှားယွင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည် ဟု သိရှိ ရပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ်၏ အဆိုအရ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ရရှိနိုင်သော အချက်အလက်များက ဤဖြစ်ရပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒေသတွင်း တင်းမာမှုများကို လှုံ့ဆော်ရန်နှင့် နိုင်ငံအချို့ကို နိုင်ငံရေးနှင့် သံတမန်ရေးဖိအားများ ပေးရန်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်ဟု ဆိုထားပါတယ်။
ဆစ်ဒနီဖြစ်ရပ်အပြီး ဆီးရီးယားတွင် အမေရိကန်စစ်သားနှစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှုကို ဤကျယ်ပြန့် သော အခြေအနေ နှင့် ဆက်စပ်၍ မြင်တွေ့သင့်ကြောင်း ခေါင်းဆောင်က အလေးပေးပြော ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ခေါင်းဆောင်က ဇီယွန်ဝါဒီမီဒီယာများမှ စွပ်စွဲချက်များနှင့် ဝါဒဖြန့်ချိမှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် စိတ်ရှည်သည်းခံရန်နှင့် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလုပ်ဆောင်ရန် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံအား သတိပေးခဲ့ပြီး မည်သည့် ရန်လို သောတုံ့ပြန်မှု ကိုမဆို ရှောင်ရှားရန် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤအခြေအနေသည် ဇီယွန်ဝါဒီအစွန်းရောက်နိုင်ငံရေးအုပ်စုများမှ ဖန်တီးထားသော ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိလုံခြုံရေး လေထု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကာလအတွင်း လီကွတ်ပါတီ၏ရပ်တည်ချက်ကို ခိုင်မာစေရန်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ အစ္စရေးနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းသည် ဟာရီဒီနှင့်ပတ်သက်သည့် မျှော်လင့်ထား သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များမတိုင်မီနှင့် ဒီဇင်ဘာလ ၏ အထိခိုက်မခံသောကာလအတွင်း ထိုကဲ့သို့သော လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအပေါ် စိုးရိမ်မှုများ ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ထပ်လောင်း ၍ အမေရိကန်အသိုင်းအဝိုင်းအချို့ကိုလည်း ဤဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ကြိုတင်အသိပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံသတင်းပို့ထားကြောင်း မကြာသေးမီက ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို လူထု၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကို လွှမ်းမိုးရန်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအခြေအနေများကို တိကျသောဦးတည်ချက်သို့ တွန်းအားပေးရန် ရည်ရွယ်သည့် သီးခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုထက် စနစ်တကျနိုင်ငံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဗျူဟာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ရှုမြင်သင့်ကြောင်း အီရန် မိတ်ဆွေ နိုင်ငံ ၏ ခေါင်းဆောင် မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
