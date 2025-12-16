  1. Home
အီရန်နည်းပြ ဖွာတွေမဟ် ရှရီးဖ် အား ပါကစ္စတန်အမျိုးသမီး ဖူဆယ်အသင်း ၏ အဓိကနည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်

၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၀:၃၉
ပါကစ္စတန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (PFF) မှ ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် အီရန်နည်းပြ ဖွာတွေမဟ် ရှရီးဖ် အား ပါကစ္စတန်အမျိုးသမီးဖူဆယ်အသင်း၏ အဓိကနည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဖွာတွေမဟ် ရှရီးဖ် နိုဂါဘီသည် အမျိုးသမီးဖူဆယ်တွင် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများစွာရှိသူဖြစ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ ပါကစ္စတန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (PFF) သည် ဖွာတွေမဟ် ရှရီးဖ် နိုဂါဘီ အား ပါကစ္စတန်အမျိုးသမီး ဖူဆယ်အသင်း၏ အဓိကနည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်ကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

PFF က ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဖွာတွေမဟ် ရှရီးဖ် နိုဂါဘီ သည် အမျိုးသမီး ဖူဆယ်တွင် ကျယ်ပြန့်သော နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိပြီး ခိုင်မာသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် နည်းပြဘွဲ့များ ရရှိထားသူဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

သူမသည် AFC အသိအမှတ်ပြု နည်းပြတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး အသင်းများ၊ ထိပ်တန်းဖူဆယ်ကလပ်များ၊ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များနှင့် နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင် သက်သေပြနိုင်သော မှတ်တမ်းရှိပါတယ်။

သူမရဲ့ နည်းပြဘဝတစ်လျှောက်မှာ အီရန် အမျိုးသမီး ဖူဆယ်အသင်းရဲ့ အဓိကအခန်းကဏ္ဍတွေ ပါဝင်ခဲ့ပြီး စွမ်းဆောင် ရည်မြင့်မားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံအဆင့်နဲ့ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေအတွက် အသင်းရဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေမှာ ပါဝင်ကူညီခဲ့ပါတယ်။

ကလပ်အဆင့်တွင် သူသည် အမျိုးသမီး ဖူဆယ်အသင်းများစွာကို အောင်မြင်စွာ နည်းပြခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးလိဂ်များ၊ ချန်ပီယံရှစ်နှင့် ဒေသတွင်းပြိုင်ပွဲများတွင် လမ်းညွှန်မှုများ ပေးခဲ့သလို နည်းဗျူဟာစည်းကမ်း၊ ကစား သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ခေတ်မီဖူဆယ်နည်းစနစ်များကိုလည်း အဆက်မပြတ် ဦးစားပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။

