အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
pasokhgoo.ir ထံ မေးမြန်း ထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ မှ ပျက်စီးသွားသည့် ဘာသာရေး စာအုပ်များကို ဘာလုပ်သင့်ပါသနည်း ? ကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှရီအီ မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။
ရှရီအီဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ ထံမေးထား သည့် အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်တယ်။
မေးခွန်း
စလာမ်မွန်း(န)အလိုင်းကွမ်း(မ်)
ကျနော်တို့ထံ တွင်(စာရွက်များ) ပြုတ်ထွက်သွားသော သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသော ကုရ်အာန်ကျမ်း သို့မဟုတ် ဒိုအာ စာအုပ်များ သို့မဟုတ် မအ်စူမီးန် (အ.စ) ၏ အမည်များရေးသားထားသည့် ဘာသာရေးစာအုပ်များထဲ ရှိနေပါလျင် ကျနော်တို့ ဘာလုပ်သင့်ပါ သနည်း? ချောင်းထဲ သို့မဟုတ် မြစ်ထဲမျောရမည်လား? မီးရှို့ရမည်လား ? မြေမြှုပ်ရမည် လား? ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားပေးပါ။
ရိုးသားစွာဖြင့်
အဖြေ
စလာမ်မွန်း(န)အလိုင်းကွမ်း(မ်)
ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်အာယသ်တော်များပါသည့်၊ မအ်စူမီးန် (အ.စ) ၏ သန့်ရှင်းသောအမည်များပါရှိသော စက္ကူများ (စာအုပ်များ) ကို အောက်ပါ နည်းလမ်းများ ဖြင့် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ (ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။)
(၁) သင့်လျော်သောနေရာတွင် လေးစား ရိုသေစွာဖြင့် မြှုပ်နှံ ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
(၂) စီးဆင်းနေသောရေစီးကြောင်းထဲသို့ မျောချနိုင်ပါသည်။
(၃) လေးစားရိုသေစွာ ကိုင်တွယ်မည်ဆို့သည့် အချက် ဖြင့် စက္ကူပြုလုပ်သည့်အလုပ်ရုံများတွင် စက္ကူအသစ်များ ပြန်လုပ်ရန် ပေးနိုင်ပါသည်
မှတ်ချက် ။ ။ အဖြေသည်ရှင်းလင်းနေပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် မိမိတို့အိမ်တွင်ရှိနေသည့် ပျက်စီးသွား ၊ ပြဲသွားသည့် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်များ ၊ ဒိုအာ စာအုပ်များ ၊ ဘာသာရေး စာအုပ်များ ကို အထက်ဖော်ပြပါ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ ၏ သုံးနည်း မှ တစ်နည်းနည်း ကို အသုံးပြု သင့်ပါတယ်။ ? မီးရှို့ခြင်းမပြုရန်လည်း အထူးသတိထားရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ရှရီအီဥပသေများကို လိုက်က်နာ ကျင့်သုံးသူတိုင်း လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
