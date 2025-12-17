အီရန်သည် NPT အရ မိမိ ၏တရားဝင်နျူကလီးယားအခွင့် အရေးများကို စွန့်လွှတ်မည်မဟုတ် ကြောင်း အီရန် နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahar News သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က အင်္ဂါနေ့က မော်စကိုမှာ ရုရှားဥပဒေပြုအမတ်များ ပညာရှင်များ နှင့် စကားပြောဆိုစဉ်မှာ ဤ မှတ်ချက်တွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်၏ နျူကလီးယားအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူမှုရှိသော သဘောထား နှင့် စိတ်နေသဘောထားကို ထောက်ပြပြီး အမေရိကန်နှင့် ဥရောပ troika တို့၏ တရားမဝင်လုပ်ရပ်များသည် လက်ရှိအခြေအနေ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ဟု ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင် အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့် တစ်ဖက်သတ်ရင်ဆိုင်မှု တိုးပွားလာနေသော လမ်းကြောင်းကို ရည်ညွှန်း၍ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အာဏာအပေါ် အခြေခံ၍ အမိန့်ပေးစနစ်၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ကာကွယ်ရန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်မြတ်နိုးသော နိုင်ငံများ၏ စုပေါင်းတာဝန်ဖြစ်ကြောင်း အီရန် နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး က ထပ်လောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အနောက်အာရှရှိ လက်ရှိအခြေအနေကို အန္တရာယ်များသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ပြီး ယင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အပြည့်အဝထောက်ခံနေသည့် အစ္စရေး၏ နယ်ချဲ့မှုဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေး၏ နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်မှု၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများ နှင့်ပတ်သက် သည့် ဥရောပနိုင်ငံများ၏ ရပ်တည်ချက်သည် ရှက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုလည်း အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ဆက်လက် ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
