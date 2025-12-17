  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်သည် NPT အရ မိမိ ၏တရားဝင်နျူကလီးယားအခွင့် အရေးများကို စွန့်လွှတ်မည်မဟုတ် ကြောင်း အီရန် နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး ပြောကြား

၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၄:၅၁
News ID: 1762983
အီရန်သည် NPT အရ မိမိ ၏တရားဝင်နျူကလီးယားအခွင့် အရေးများကို စွန့်လွှတ်မည်မဟုတ် ကြောင်း အီရန် နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး ပြောကြား

အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က အီရန် သည် နျူကလီးယားမပြန့်ပွားရေးစာချုပ် (NPT) အရ မိမိ ၏တရားဝင်အခွင့်အရေးများကို ဘယ်တော့မှ စွန့်လွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Sahar News သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က အင်္ဂါနေ့က မော်စကိုမှာ ရုရှားဥပဒေပြုအမတ်များ  ပညာရှင်များ နှင့် စကားပြောဆိုစဉ်မှာ ဤ မှတ်ချက်တွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အီရန်၏ နျူကလီးယားအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူမှုရှိသော သဘောထား နှင့် စိတ်နေသဘောထားကို ထောက်ပြပြီး အမေရိကန်နှင့် ဥရောပ troika တို့၏ တရားမဝင်လုပ်ရပ်များသည် လက်ရှိအခြေအနေ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ဟု ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင် အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့် တစ်ဖက်သတ်ရင်ဆိုင်မှု တိုးပွားလာနေသော လမ်းကြောင်းကို ရည်ညွှန်း၍ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အာဏာအပေါ် အခြေခံ၍ အမိန့်ပေးစနစ်၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ကာကွယ်ရန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်မြတ်နိုးသော နိုင်ငံများ၏ စုပေါင်းတာဝန်ဖြစ်ကြောင်း အီရန် နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး က ထပ်လောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အနောက်အာရှရှိ လက်ရှိအခြေအနေကို အန္တရာယ်များသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ပြီး ယင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အပြည့်အဝထောက်ခံနေသည့် အစ္စရေး၏ နယ်ချဲ့မှုဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အစ္စရေး၏ နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်မှု၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများ နှင့်ပတ်သက် သည့် ဥရောပနိုင်ငံများ၏ ရပ်တည်ချက်သည် ရှက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုလည်း အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ဆက်လက် ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha