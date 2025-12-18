အစ္စရေးကိုထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် ဟိဂ်တရားရုံးရှိ တရားသူကြီးနှစ်ဦးကို အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့ အရေးယူ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာကို ရူဘီယိုက အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သည် အစ္စရေးကို ပစ်မှတ်ထားမှုအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်တရားရုံး တရားသူကြီး နှစ်ဦးကို ပိတ်ဆို့အရေးယူနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရူဘီယိုက ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ခုံရုံးကို ပိတ်ဆို့အရေးယူရန် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော အမိန့်ကို ရည်ညွှန်း၍ ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ရူဘီယိုက “အပြည် ပြည် ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC) ၏ တရားသူကြီးနှစ်ဦးဖြစ်သည့် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှ ဂိုချာ လော့ဒ်ကီပန်နစ်ဇီ နှင့် မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံမှ အာဒန်ဘယ်ဆွန် ဒမ်ဒင်” တို့အား အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့် ၁၄၂၀၃ အရ ပိတ်ဆို့အရေးယူမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် အစ္စရေးနိုင်ငံသားများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ ဖမ်းဆီးရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန် သို့မဟုတ် တရားစွဲ ဆိုရန် ICC ၏ ကြိုးပမ်းမှုများတွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်ခဲ့ကြသည်” ဟု ရူဘီယို က ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ တွင် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့မှုများတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ပိတ်ဆို့မှုခံရသော ပုဂ္ဂိုလ် များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ၎င်းတို့နှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကို အမေရိကန်သို့ ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင် ခြင်းတို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ICC တရားသူကြီးများသည် ဂါဇာထိုးစစ်အတွင်း စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများဖြင့် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုနှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်း ယိုအာ့ဗ် ဂါလန့်တို့ အား ဖမ်းဝရမ်းများ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အစ္စရေးအစိုးရ၏ လုပ်ရပ်များအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေ ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဂါဇာစစ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အစ္စရေးအရာရှိများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင် အမှုသုံးခုအတွက် ဝါရှင်တန်က နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး (ICC) ကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရအရာရှိတစ်ဦးက ယခင်က ရိုက်တာသတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ယခုပိတ်ဆို့မှုများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ တရားရုံးတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို မရပ်တန့်ပါက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ် တရားရုံး (ICC) မှ အရာရှိများအပေါ် နောက်ထပ်ပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်မည်ဖြစ်ပြီး တရားရုံး ကိုယ်တိုင်ကိုပင် ပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ဝါရှင်တန်က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဤသတင်းကို ဖတ်ရှု၍ အမေရိကန် သည် လူ့အခွင့်အရေး ကို မိမိ နှင့် မိမိတို့ မဟာမိတ်များ အကျိုးအတွက် သာ အသုံးပြု ညာသံပေး သည့် နိုင်ငံ ဖြစ်ကြေင်း ထင်ရှားစွာ တွေ့ မြင်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment