မော်စကိုမြို့ရှိအီရန်သံရုံး၏ အိမ်ရာအစုအဝေးအား ရှဟီးဒ်အမီးရ်အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဟီရန်း(န)အစွဲပြု၍ အမည်ပေး ခြင်းနှင့် ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပ။ ။ video
၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၁:၄၄
News ID: 1763503
အဗ်နာ ။ ။ မော်စကိုမြို့ရှိ အီရန်သံရုံး ၏ အိမ်ရာအစုအဝေး အား ရှဟီးဒ် အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး (ဟောင်း) ဒေါက်တာ အမီးရ် အဗ်ဒွလ္လာဟ် ဟီရန်း(န) အစွဲပြု၍ အမည်ပေးခြင်း နှင့် အောက်မေ့ဖွယ်သင်္ကေတ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း အခမ်းအနား ကို အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ လက်ရှိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ မှ ဖွင့်လှစ် ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။
