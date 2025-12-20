အီရန် တွင် မော့ဆက် သူလျှို အား ကွပ်မျက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRAN Uurdu သတင်းစာမျက်နှာ ၏ အစီရင်ခံစာအရ သိပ္ပံဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများဟုဆိုကာ နိုင်ငံ၏ အရေးကြီး သောစစ်ရေးစင်တာများကို သူလျှိုလုပ်ခဲ့သော ဇီယွန်ဝါဒီထောက်လှမ်းရေးဌာနမှ အေးဂျင့် တစ်ဦးဖြစ် သူ အကီးလ် ကေရှာဝရ်ဇ် ကို ယနေ့နံနက်တွင် ကြိုးပေး ကွပ်မျက် ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အကီးလ် ကေရှာဝရ်ဇ် သည် အီရန်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း၏ စောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင် အချိန် အတော် ကြာရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၂ ရက်စစ်ပွဲမတိုင်မီက အနောက်အဇာဘိုင်ဂျန်တွင် သူလျှိုလုပ်ငန်းတစ်ခု ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
