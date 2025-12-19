အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
pasokhgoo.ir ထံ အင်န်ရှာအလ္လာဟ် စကားစု ကို သုံးနည်း နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။
ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် « ဘာသာရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းများအတွက် ပြည်သူ့ ဖြေကြားရေးဌာန » ထံမေးထား သည့် အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်တယ်။
မေးခွန်း
အလိုင်းကွမ်း(မ်)မွတ်စ်စလာမ်မွန်း(န)
ကျနော်တို့ စကားပြောသည့်အခါ ပမာအားဖြင့် - "အင်န်ရှာအလ္လာဟ်" ဤအလုပ်ကို ကျနော်လုပ်ပါမယ်ဟု ပြော မည်။ သို့မဟုတ် ဤအလုပ်ကို ကျနော်လုပ်ပါမယ် "အင်န်ရှာအလ္လာဟ်" ဟုပြောမည် ဆိုလျင် မည်သည့် ပြော ခြင်း သည် မှန်ပါသနည်း ? ထို့အပြင် "အင်န်ရှာအလ္လာဟ်" လို့ ပြောခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ နှင့် ကောင်း ချီး မင်္ဂလာများ ဘာများဖြစ်ပါမည်နည်း?
အဖြေ
စလာမ် နှင့် လေးစား လျက်
လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းပြီးနောက် "အင်န်ရှာအလ္လာဟ်" ဟု ပြောခြင်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အပေါ် ယုံကြည်မှု ၏ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်တွင် စွန္နသ်တော် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ ဟဒီးစ် တော်များ ထဲမှ တစ်ခုမှာ အနာဂတ်ကိစ္စရပ်များအကြောင်း ပြောဆိုသည့်အခါ "အင်န်ရှာအလ္လာဟ်" ဟု ပြော ဆိုရန် လာရှိပါတယ်။"အင်န်ရှာအလ္လာဟ်" ဟု ပြောဆို ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ကောင်းချီး မင်္ဂလာများမှာ -
၁။ အရာခပ်သိမ်းသည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ လက်ထဲတွင်ရှိကြောင်း သတိပေးခြင်း ကို ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ အလိုတော်ပေါ်တွင် မူတည်သောကြောင့် အရာအားလုံးသည် ပိုမို ကောင်းမွန် စေခြင်း ကိုဖြစ်စေမည် ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အနာဂတ်တွင် မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့် မှားယွင်းသော ယုံကြည်မှုမှ မနုဿလူသား ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ အဖြေသည်ရှင်းလင်းနေပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် မိုအ်မင်တစ်ဦးတစ်ယောက် အနေဖြင့် မည်သည့် ရှရီအီ အရ ခွင့်ပြုထားသည့် ကိစ္စ ကို မဆို လုပ်ဆောင်ရန် ပြောသည့်အခါတိုင်း "အင်န်ရှာအလ္လာဟ်" ဟုပြောဆို သင့်ပါတယ်။ "အင်န်ရှာအလ္လာဟ်" ပြောဆို ခြင်းသည် ပြောဆိုသူ အတွက် အကျိုးကို သာ ဖြစ်စေမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်န်ရှာအလ္လာဟ်
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသု ရှာဖွေသူတိုင်း အဖြေမှန် ရရှိပြီး လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
