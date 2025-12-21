အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဝါဒ မြင့်တက်လာ / အစိုးရမှ ဗလီများကို ဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့် ပိတ်ပင်ခြင်းများကို ပြုလုပ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် စနစ်တကျ အစ္စလာမ်ဘာသာကို မုန်းတီးမှု လှိုင်းလုံးကြီး ကြီးထွားလာပြီးနောက် အာဏာပိုင်များ သည် မွတ်စလင်များအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု အစီအမံများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နာရန်ဒရာ မိုဒီအစိုးရ လက်ထက်တွင် ဘာသာရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးများ ယိုယွင်းလာခြင်းနှင့် ဥပဒေကို ရွေးချယ် ပြဋ္ဌာန်းခြင်းအပေါ် စိုးရိမ်မှုများ တိုးပွားလာစေ ကြောင်း သိရပါတယ်။
နောက်ဆုံးပေါ် ဥပမာတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဟီမာချယ် ပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်ရှိ အာဏာပိုင်များသည် တရားဝင်ဘတ်ဂျက်ကို အတည်ပြုပြီးနောက် တောင်တန်းပြည်နယ်၏ မြို့တော် ရှင်မလာမြို့ရှိ စန်ဂျူလီ ဗလီ၏ အပေါ်ထပ်များကို ဖြိုဖျက်ရန် စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဗလီ၏ နှစ်ထပ်ကို ဖြိုဖျက်ပြီးဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုသည် ဒေသတွင်းရှိ မွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းမှ တုံ့ပြန်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။
စန်ဂျူလီ မတ်စ်ဂျစ်ဒ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မိုဟမ္မဒ် လသီးဖ် က ဗလီကို ဖြိုဖျက်ခြင်းသည် မွတ်စလင်မ် များအကြား “ပစ်မှတ်ထား” ခြင်းနှင့် စနစ်တကျခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး အစိုးရ အာဏာပိုင်များသည် ဒေသခံမွတ်စလင်များ၏ ဘာသာရေးခံစားချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ ယင်းခြေလှမ်းကို လှမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အလားတူသတင်းများ အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဥတ္တရာခဏ်ဒ် ပြည်နယ်မှ မဆူရီ ဒေဟရာဒွန်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့သည် ခန်ဒိုဂေါလ် ရွာရှိ ဗလီတစ်ခု၏ ပထမနှင့် ဒုတိယထပ်များကို ဆောက်လုပ် ခွင့်မရှိ ဟုဆိုကာ တားဆီးခဲ့ပါတယ်။
မဖြေရှင်းရသေးသော အခြားတရားမဝင်အဆောက်အအုံများစွာရှိနေခြင်းကို သတိပြုမိပြီး ဤနှိမ်နင်းမှုများသည် မွတ်စလင်ဘာသာရေးနေရာများကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ဘာသာရေးလူနည်းစုအတွက် ကြောက်ရွံ့မှု၊ မလုံခြုံမှုနှင့် ဘေးဖယ်ထားမှု အသွင်ကို ဖန်တီးပေးသည်ဟု ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာသူများက ဤအစီအမံများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် မွတ်စလင်များ၏ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်များကို ကန့်သတ်ရန် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဥပဒေနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုသည့် အစိုးရထောက်ပံ့မှုဖြင့် အစ္စလာမ်မုန်းတီးမှု ၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပုံစံ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပါတယ်။
